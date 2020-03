Les opposants à la réforme des retraites réagissent au recours au 49-3 par le gouvernement et appellent à la mobilisation dès ce lundi 2 mars 2020 à Rouen, Evreux, Le Havre et Dieppe.

Retraites : après le recours au 49-3, des manifestations prévues à Rouen, Dieppe, Le Havre et Evreux

L'appel est lancé pour une nouvelle journée de grèves et de manifestations partout en France ce mardi 3 mars 2020 après le recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Mais dès ce lundi, des opposants au texte ont prévu de se rassembler dans plusieurs villes de France et notamment en Normandie. À Rouen, une manifestation est prévue devant l'hôtel de ville à 18h, à Evreux, le rendez-vous est à 17h30 devant la préfecture, à 17h à Dieppe et à 17h à la gare du Havre.