Retraites : Au delà-de l'âge pivot, le MEDEF bloque sur l'équilibre du financement

L'âge pivot ? C'est le principal repoussoir autour de la réforme des retraites. Gage d'équilibre, il est aussi symbole d'un départ plus tardif à la retraite sans décote sur la pension. En revanche, estime le MEDEF du Morbihan, on peut peut-être bouger sur la pénibilité.

Avant la nouvelle réunion de négociations demain vendredi autour de la réforme des retraites, on assiste à une nouvelle mobilisation ce jeudi. Ce qui coince principalement, pour les syndicats, c'est l'âge pivot. Le patron du Medef - le syndicat des patrons - Geoffroy Roux de Bézieux a assuré lundi qu'il n'était pas "arc-bouté sur l'âge pivot".

Alban Ragani, président du Medef du Morbihan estime : _"_on cherche l'équilibre et l'âge pivot c'est l'équilibre donc c'est compliqué. On peut bouger les ligne sur autre chose, la pénibilité, les carrières longues. Comme dans une entreprise, il faut que le financement soit assuré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui."

Alors sur quoi bouger ? _"_Sur la pénibilité, on peut comprendre aujourd'hui que ceux qui travaillent de nuit, dans le froid, dans l'agro-alimentaire ont des métiers difficiles, davantage en tout cas que les cheminots qui enquiquinent les Français."

"Le gouvernement aujourd'hui a trouvé une solution miracle qui est : "débrouillez-vous sinon on va le faire". On est capable de discuter dans le cadre de cette conférence sur le financement."

Ce jeudi, nouvel appel à se mobiliser : "Sur les blocages et la manifestation de ce jeudi, bloquer l'économie n'est pas la solution. On ne s'attaque pas aux bonnes personnes. C'est mettre en difficulté les entreprises avec de possibles conséquences désastreuses. Il y a des rendez-vous annulés, des commerçants qui perdent du chiffre d'affaire. On ne bloque pas l'économie du gouvernement mais des gens qui se lèvent le matin pour ouvrir leurs entreprises. Quand on parle du chiffre d'affaire, on pense aux patrons, mais c'est aussi des salaires versés à la fin du mois pour les salariés."