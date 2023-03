Réforme des retraites : suivez la 10e journée de mobilisation en Provence

L'objectif de cette 10e journée de mobilisation pour les syndicats est de réunir plus de monde dans la rue que les lors de la dernière manifestation. Mais l'objectif est aussi d'éviter les débordements, qui se multiplient depuis le recours au 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. En Provence, plusieurs manifestations sont prévues ce mardi. A Marseille, le cortège partira à 10h30 du Vieux-Port.

ⓘ Publicité

Les syndicats espèrent battre le dernier record à Marseille

Alors que la mobilisation a connu un regain lors de la dernière journée de manifestation contre la réforme des retraites en Provence, les syndicats espèrent frapper encore plus fort ce mardi. Le 23 mars, plus de 280.000 manifestants avaient défilé dans les rues de Marseille, selon les syndicats, un chiffre deux fois plus important qu'à la mi-mars et même plus que la journée record du 7 mars. De son côté, préfecture de police des Bouches-du-Rhône comptait cependant 16.000 participants.

Ce mardi, plusieurs manifestations sont prévues en Provence . Voici les horaires pour Marseille, Toulon et Draguignan :

À Marseille : rassemblement à 10h30 au Vieux-Port. Le cortège passera devant le Mucem et la Major pour terminer porte d'Aix.

: rassemblement à 10h30 au Vieux-Port. Le cortège passera devant le Mucem et la Major pour terminer porte d'Aix. À Toulon : rassemblement à 10h, place de la Liberté pour un départ du cortège à 10h45, il passera par le Palais de Justice, l'avenue de la République, le boulevard de Stransbourg et retour place de la Liberté.

: rassemblement à 10h, place de la Liberté pour un départ du cortège à 10h45, il passera par le Palais de Justice, l'avenue de la République, le boulevard de Stransbourg et retour place de la Liberté. À Draguignan : rassemblement à 10h30 devant la sous-préfecture.

Blocage sur la route au niveau de Saint-Martin-de-Crau

Très tôt ce mardi matin, la circulation a été perturbée aux alentours de l'Ecopôle de Saint-Martin-de-Crau par des manifestants opposés à la réforme des retraites. Des embouteillages se sont formés sur place.

Les femmes de chambre réunies à 9 heures sur le Vieux-Port

Dès 9 heures ce mardi, les personnels d'entretien des hôtels se rassemblent devant l'hôtel Radisson sur le Vieux Port, soutenus par la CNT ( la Confédération nationale des travailleurs). Une manière pour ceux qui nettoient les chambres et qui participent au développement du tourisme à Marseille de se faire entendre. "Elles font partie des oubliés et avec cette nouvelle réforme, on les met beaucoup à l'écart et on ne tient pas compte de la pénibilité", explique Safia, gouvernante dans l'appart-hôtel Adagio à Marseille-Timone, sur France Bleu Provence ce mardi.

Transports et écoles perturbés en Provence

La circulation des trains est perturbée à la SNCF ce mardi, avec 1 TER sur 2 en circulation et 3 TGV sur 5. Un trafic qui restera perturbé mercredi 29 mars. Du côté des métros à Marseille, la RTM annonce des ralentissements sur les lignes 1 et 2 . La fréquence de la ligne 3 du tram est ralentie. Le réseau de bus est également perturbé.

Ce mardi matin, plusieurs lycéens ont organisé un blocus devant le lycée Paul Langevin, à La Seyne-sur-Mer. Le lycée Thiers à Marseille est également bloqué ce mardi matin.