Retraites : "c'est la colère qui s'exprime" pour Fabrice Lerestif de Force Ouvrière en Ille-et-Vilaine

Le 49.3 a été dégainé jeudi par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. Depuis la colère s'est faite sentir un peu partout dans le pays, et notamment en Bretagne. Quelle sera la suite du mouvement de contestation? Pour en parler, nous recevons le secrétaire de Force Ouvrière en Ille-et-Vilaine, Fabrice Lerestif.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Au lendemain de ce 49.3, vous êtes déçu? énervé? en colère? désabusé? ou vous y croyez encore?

Non, non, non, non, C'est ce que j'ai vécu quasiment en direct avec des camarades qui étaient autour de moi hier, c'est de la colère, bien évidemment, face à ce mépris absolument insupportable et en même temps une détermination qui a été renforcée, je dirais même décuplée. Et là, effectivement, il fallait réagir tout de suite c'est pourquoi il y a eu ce rassemblement hier soir (jeudi) devant la préfecture et on a senti cette colère aussi profonde, et cette détermination. Car ce mépris du gouvernement et je cite cette phrase de Camus qui disait Le mépris en politique instaure souvent le fascisme. Ils prennent de lourdes responsabilités ces gens là, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt. Et le chaos c'est eux qui le créé..

Vous parlez de mépris, mais ce 49.3, il est dans la Constitution, il est donc légal et le gouvernement peut l'utiliser...

C'est un fait depuis 1989. Il y a la légalité, l'aspect juridique et la légitimité. Ce sont des gens qui vont essayer de faire adopter par un coup de force une loi dont on ne veut pas. Deux tiers de la population et 90 % des travailleurs n'en veulent pas. Cette loi va voler deux ans de la vie des travailleurs, c'est juste insupportable! Ces gens là nous méprisent. Il faut donc leur faire comprendre, y compris par le rapport de force, que jamais on ne l'acceptera. C'est eux, d'une certaine manière, qui mette ce pays sous tension alors qu'on en avait vraiment pas besoin avec tous les autres problèmes.

Au niveau législatif, la suite, ce sont les motions de censure qui doivent être déposées normalement dans la journée de vendredi. Vous pensez que le gouvernement d'Elisabeth Borne peut être renversé par l'Assemblée nationale lundi?

J'avoue que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est un aspect qu'on le regarde bien évidemment. Mais ce n'est pas là dessus que je mise. De tout temps et en tout lieu, c'est d'abord à la population de prendre son avenir en main. Aux travailleurs, donc de continuer les blocages économiques. Je salue les camarades Force ouvrière avec les éboueurs qui encore aujourd'hui bloquent les dépôts parce qu'on ne voit les éboueurs que quand justement les ordures ménagères s'entassent. Ils n'en peuvent plus de leur vie et c'est ces gens là qu'on défend. Et c'est pour ça que la colère est profonde. Et la colère, elle s'exprime obligatoirement.

Hier soir il y a eu encore des dégradations et des affrontements à Rennes, quelle est votre réaction?

Deux choses, déjà il n'y a jamais eu pendant les manifestations d'incidents et tout le monde le reconnaît. Après, ce qui se passe en marge, c'est autre chose. Et bien évidemment, nous en aucune manière, nous ne cautionnons la violence. Mais la violence c'est d'abord celle du gouvernement. Si le gouvernement retire sa réforme, c'est la paix et la sérénité dans la ville comme partout ailleurs dans les trois jours. C'est ça la réalité. Je vois le Medef 35 qui n'est pas content. Ils auraient pu y penser avant de soutenir cette réforme. Ils ont eux mêmes allumé le feu d'une certaine manière. Alors il faut pas s'étonner des réactions.

Mais le risque c'est que l'on ne parle plus que des violences non?

Évidemment. Une fois de plus, on ne cautionne pas ça. On nous a sollicité pour plein d'actions diverses et variées, parfois effectivement très dangereuses. On a toujours reconnu notre sens des responsabilités. Depuis 2016, une enquête parlementaire avait reconnu notre sens des responsabilité à FO et à la CGT. Donc, on continue d'être sur la voie de la responsabilité. On appelle à une manifestation ce matin, elle sera sereine et tranquille. Ce qui se passe après, une fois de plus, ça, c'est le gouvernement qui en est responsable, s'il retire sa loi, c'est la paix à Rennes comme partout. J'insiste bien là dessus.

A propos du calendrier de la mobilisation, il y dès 11 h ce vendredi matin place de Bretagne à Rennes une manifestation. Et ensuite?

Nous, on a réagi avec une manifestation hier soir (jeudi) et donc une pour aujourd'hui (vendredi). Et il y a la grande mobilisation nationale annoncée par l'intersyndicale nationale jeudi prochain.

C'est pas trop tard pour vous jeudi 23 mars?

Cela me semble aussi un peu lointain, c'est certain. Nous, on se situe sur le terrain syndical. Il est clair que lundi, mardi et mercredi, il va se passer des choses, des blocages et ainsi de suite. On va continuer et on a quand même beaucoup de messages de soutien. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés. Mais dans l'histoire sociale, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de grandes conquêtes sans qu'on ne gêne personne. En étant invisibles et inaudibles, ça n'existe pas. Et une fois de plus, le gouvernement, s'il retire sa réforme; je vous assure que dès demain, il n'y a plus de soucis à Rennes comme ailleurs.