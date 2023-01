Retraites : "C'est par le blocage qu'on a obtenu les grands acquis sociaux", affirme Fabrice Lerestif de FO 35

Battre le fer tant qu'il est chaud . C'est le mot d'ordre de l'intersyndicale qui appelle à nouveau à une grande mobilisation le 31 janvier, contre la réforme des retraites . "C'est par le blocage qu'on a obtenu les grands acquis sociaux", affirme Fabrice Lerestif, secrétaire générale de Force Ouvrière en Ille-et-Vilaine, invité de France Bleu Armorique, ce mardi 24 janvier .

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Emmanuel Macron souhaite que le Parlement puisse "aménager" la réforme, vous y voyez un début de victoire ou c'est un écran de fumée pour vous ?

Fabrice Lerestif : Depuis le début, il enfume, il fait diversion, il ment. C'est un menteur professionnel, Monsieur Macron. Il y a un trio qui sévit avec madame Borne, monsieur Dussopt le ministre du Travail et Monsieur Macron. Leurs annonces concernant le financement des retraites mais aussi concernant les 1 200 € minimum pour les retraités sont une triste mascarade. Elle est triste parce que c'est notre peau qui est en jeu.

Cette réforme ne va pas évoluer, l'âge de départ à 64 ans va rester dans ce projet. Quel est l'objectif de Force ouvrière désormais ?

C'est l'abandon pur et simple de ce ce projet. On va mobiliser jusqu'au retrait. Cette réforme n'a aucun sens, elle ajoute de la peine à la peine, c'est tout à fait insupportable. Donc, c'est la mobilisation et pas simplement des manifestations, mais c'est aussi la grève, le blocage s'il le faut. C'est comme ça qu'on a conquis les grands acquis sociaux, les congés payés, la sécurité sociale, les conventions collectives, le droit du travail. Ça ne s'est pas fait simplement par des manifestations. Ça s'est fait en bloquant. Et je crois qu'il y a une grande grande majorité de travailleurs, de salariés de la population française qui est d'accord avec nous.

Quelle est votre position sur l'appel au blocage des remontées mécaniques dans les stations de ski, demandé par la CGT et FO ? Vous ne pensez pas que vous allez vous mettre à dos une partie des Français ?

Je crois qu'à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Je sais que certains responsables syndicaux, il ne faut pas gêner, faut pas faire trop de bruit. A ce compte là, on aurait jamais rien obtenu en France ou ailleurs. Le blocage peut être sans violence, c'est pas la question. Mais à un moment, il faut taper à la caisse, y compris du patronat. Patrons qui réclament une retraite parfois à 65 ou 67 ans, mais qui n'ont de cesse de mettre dehors les seniors à partir de 55 ans.