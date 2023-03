Retraites : "Ca se joue dans la rue", selon Alma Dufour, la députée Insoumise de la Seine-Maritime

Une manifestation ce lundi matin au rond point de la Motte, dans l'agglomération de Rouen a rassemblé entre 100 et 200 personnes, à l'appel de l'intersyndicale. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit alors que le texte arrive en commission mixte paritaire mercredi, au Parlement jeudi et que le gouvernement a une majorité relative.

"Depuis quelques jours, on entend des rumeurs comme quoi ça se fracture au sein des Républicains, qui font la balance, donc on verra. Dès le début, on savait qu'il existait un 49. potentiel sur ce texte. Depuis le début, on insiste sur le fait de dire que ça se joue surtout dans la rue, via le mouvement social", réagit Alma Dufour, la députée LFI de la Seine-Maritime.

"Ils ont envoyé aussi des messages inverses : Emmanuel Macron a dit vouloir utiliser toutes les armes qui sont à sa disposition dans le cadre de la Constitution. Évidemment qu'ils n'ont pas trop envie d'aller jusque-là, de faire passer cette réforme par un 49.3 qui est quand même une grande violence constitutionnelle. Nous, on dit qu'on n'a pas peur de retourner aux urnes, que cette situation politique devient problématique aussi", réagit Alma Dufour.

Les manifestations à Rouen et au Havre ont rassemblé moins de monde mais Alma Dufour estime que "ça reprend du souffle. Je gère avec d'autres collègues la caisse de grève du mouvement La France insoumise. On a récolté plus de 100 000 € et je peux vous dire que je vois passer toutes les demandes de gens qui se mettent en grève et qui veulent un soutien financier. Il y en a beaucoup. Non, ce n'est pas fini. Ne lâchez rien, soyez présent, soutenez, mettez-vous en grève, vous donnez à des caisses de grève pour aider les gens."

