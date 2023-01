Retraites : certaines femmes seront-elles pénalisées par la réforme ?

C'est une des critiques majeures des syndicats et de la gauche : les conséquences de la réforme du gouvernement sur la retraite des femmes. Interrogé sur les effets de la réforme sur les futures retraitées ce lundi, le ministre chargé des Relations avec le Parlement Franck Riester a concédé que les femmes sont "un peu pénalisées par le report de l'âge légal" de la retraite. Ce mardi, Élisabeth Borne a tenté d'éteindre la polémique naissante à l'Assemblée : "Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire", a lancé la Première ministre. Qu'en est-il vraiment ? Certaines femmes seront-elles pénalisées par la réforme des retraites ? France Bleu fait le point.

Des carrières plus longues

Lundi, le gouvernement a présenté l'étude d'impact de son projet de loi sur la réforme des retraites. Selon ce document qui prend en compte la hausse progressive de l'âge légal de départ ou encore celle de la durée de cotisation (accélérée pour atteindre 43 ans dès 2027), la réforme des retraites va pousser les femmes à allonger leur carrière davantage que les hommes.

En moyenne, les femmes partiront sept mois plus tard contre cinq mois plus tard pour les hommes. En revanche, ce phénomène recouvre de fortes disparités selon les générations. D'après l'étude d'impact, l'âge moyen de départ des femmes nées en 1972, va augmenter de neuf mois contre cinq pour les hommes. Pour les femmes nées en 1980, l'écart sera encore plus important : huit mois de plus en moyenne contre quatre pour les hommes.

Comment expliquer cette disparité ? Certaines femmes vont en fait perdre le bénéfice des trimestres "gagnés" par enfants. Prenons un cas concret. Christine et Jacques sont nés en 1975 et ont commencé à travailler tous les deux à 23 ans. Jacques devra partir à 66 ans alors que Christine pourra bénéficier de sa retraite dès 62 ans et à taux plein. En effet, elle a donné naissance à deux enfants et bénéficie donc de 16 trimestres "offerts", soit deux ans. En revanche, avec le recul de l'âge légal à 64 ans, Christine est obligée de travailler deux années de plus, alors que rien ne change pour son époux.

Invité de Ma France sur France Bleu , Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a voulu rassurer. Cet écart entre l'âge de départ effectif des femmes et celui des hommes "va se rapprocher". "En 2030, l'âge de départ effectif des femmes sera toujours inférieur à celui des hommes. C'est une projection de nos services" a-t-il expliqué.

Des retraites plus élevées ?

C'est un des arguments du gouvernement pour défendre sa loi : "La réforme contribuera à réduire l'écart de pension entre les hommes et les femmes" a répété ce mardi la Première ministre Elisabeth Borne devant les députés. Selon le ministre du Travail Olivier Dussopt, "la pension moyenne des femmes sera revalorisée de 2,2%" à terme, contre 0,9 % pour celle des hommes. "Les femmes ont des carrières plus hachées que les hommes et des salaires moins élevés. C'est sur cela qu'on doit agir en priorité" avait également ajouté le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, dans l'émission C à vous sur France 5 ce lundi.

La réduction de cet écart de pensions s'explique en partie par la revalorisation du minimum de pension pour les carrières complètes, censé augmenter à 85% du Smic net, soit environ 1.200 euros brut. Du fait de carrières plus souvent hachées, les femmes seront en effet plus nombreuses à bénéficier de ce filet de sécurité : sur les quelque 1,8 million de retraités actuels qui bénéficieront de la mesure, 60% sont des femmes. Celles-ci verront leurs pensions augmenter de 6,7% en moyenne, soit 760 euros par an, contre 5,1% (540 euros) pour les hommes.

La hausse profitera également davantage aux futures retraitées qu'à leurs homologues masculins : à partir du 1er septembre, 30% des femmes en bénéficieront pour un montant annuel de 460 euros en moyenne, contre 17% des hommes pour 300 euros.

Un minimum de pension pour toutes ?

Invitée de franceinfo ce mardi, Pascale Coton, vice-présidente du syndicat CFTC, a dénoncé la communication du gouvernement sur les pensions minimales à 1.200 euros brut : "Il faut avoir fait tous ces trimestres" pour atteindre ce montant, a-t-elle souligné. Les femmes qui ont pris "du temps partiel pour élever leurs enfants ou accompagner une personne en situation de handicap ou de dépendance, les 1 200 € ne lui seront pas octroyés", a-t-elle indiqué.

