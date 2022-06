Retraites, chaudières au fioul neuves, changement de nom : ce qui change au 1er juillet

Coup de pouce pour les retraites et salaires de la fonction publique, fin des chaudières au fioul neuves, changement de nom facilité et fin du plafond à 38 euros pour les tickets restaurant... Le mois de juillet 2022 marque de nombreux changements pour le porte-monnaie et le quotidien. Tour d'horizon de ces mesures.

Revalorisation des prestations sociales, pensions et salaires

Le gouvernement a annoncé ce jeudi l'augmentation de 2,9% des allocations chômage dès le 1er juillet au vu de l'inflation, ce qui concerne plus de deux millions de personnes. Dans le cadre du projet de loi "pouvoir d'achat", un coup de pouce de 4% doit aussi être donné aux pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base, ainsi qu'aux prestations familiales et minima sociaux : cela concerne entre autres le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Ces hausses doivent être entérinées par la Parlement et auront un effet rétroactif au 1er juillet une fois votées.

Le point d'indice des 5,7 millions d'agents publics est également revalorisé, à hauteur de 3,5%. En raison de contraintes logistiques, le changement ne se verra probablement qu'en août sur la feuille de paie des agents publics, avec toutefois un effet rétroactif pour le mois de juillet. À titre d'exemple, la hausse des salaires devrait se traduire par une augmentation mensuelle de 45 euros pour un agent d'accueil en début de carrière.

Le plafond des tickets restaurant revient à 19 euros

Le 1er juillet marque aussi la fin du plafond à 38 euros des tickets restaurant dans les établissements. Le doublement de ce plafond à 38 euros et l'autorisation d'utiliser ce moyen de paiement également les week-ends et jours fériés avaient été décidés à l'issue du premier confinement en 2020, pour soutenir les restaurateurs et permettre aux salariés d'écouler leur stock de tickets restaurant non utilisés pendant les confinements. Le plafond revient à 19 euros maximum, uniquement en semaine.

Changement de nom facilité

Avec la nouvelle loi adoptée en mars dernier, tout majeur peut désormais demander une fois dans sa vie à prendre ou ajouter le nom de son autre parent par une simple démarche en mairie, sans avoir à formuler de justification. Cette procédure est considérablement allégée à celle en vigueur jusque là, plus longue et aléatoire, qui devait être motivée par exemple par un patronyme à consonance péjorative ou le désir de franciser son nom.

Les motifs dits "affectifs", pour ceux désirant abandonner le nom d'un parent violent, incestueux, absent ou toute autre raison personnelle, sont désormais soumis aux mêmes démarches. Même si elle rend la procédure beaucoup plus aisée, la loi n'ouvrira pas la possibilité de prendre n'importe quel nom mais seulement celui de l'autre parent. La procédure va aussi être assouplie pour les mineurs qui souhaitent porter le nom de leur deuxième parent, mais uniquement avec l'accord des deux personnes titulaires de l'autorité parentale.

Fin des chaudières neuves au fioul et au charbon

Dès vendredi, les chaudières émettant plus de 300 grammes de CO2 par équivalent KWh sont interdites à la vente, ce qui exclut tout équipement neuf fonctionnant au fioul ou au charbon. Les appareils déjà installés pourront, eux, continuer d'être utilisés, entretenus et réparés. Une dérogation est possible lorsqu'il n'y a pas de réseau de chaleur ou de gaz naturel existants, et qu'aucun équipement compatible avec ce seuil ne peut être installé sans renforcement du réseau local d'électricité.

La rénovation énergétique facilitée

À partir du 1er juillet, il est possible de cumuler un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) d'un montant maximum de 30 000 € avec le dispositif MaPrimeRénov', pour financer des travaux de rénovation énergétique à son domicile. Les travaux concernés (isolation du logement, changement de mode de chauffage) peuvent être déjà commencés, mais au maximum 6 mois avant la demande du prêt à taux zéro. L'accord de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour l'attribution de MaPrimRénov' sera suffisant pour constituer le dossier auprès de la banque, sans qu'il soit nécessaire de fournir la liste des travaux concernés.

Fin des terrasses chauffées

Les terrasses chauffées ou climatisées, déjà interdites en théorie depuis le 31 mars dernier, vont véritablement retirer leurs braséros et radiateurs à partir de ce 1er juillet. Les établissements avaient obtenu un délai, en raison du contexte épidémique, avant d'être exposés à des amendes. Dès ce jeudi 30 juin, les restaurateurs et cafetiers risquent en cas de non-respect de l'interdiction des amendes de 5ème classe allant jusqu'à 1.500 euros (voire le double en cas de récidive) à titre personnel, et une amende 7.500 euros au nom de l'établissement. Ce PV pourra grimper à 30.000 euros en cas de récidive.

Les terrasses entièrement couvertes et fermées de tous côtés "par des parois solides, reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure" pourront en revanche continuer à être chauffées. Même chose pour les "chapiteaux fermés des cirques et des activités foraines", les "installations mobiles couvertes et fermées des manifestations culturelles, sportives ou festives temporaires" et les "zones d'attente dans les gares, ports et aéroports".

Interdiction des produits phytosanitaires dans les lieux de vie

Jardin de copropriété, zones commerciales, espaces verts au travail, hôtels, campings ou encore cimetières... Les produits phytosanitaires et pesticides sont interdits dès le 1er juillet dans les lieux de vie, conformément à un arrêté pris par le gouvernement en janvier 2021. Depuis 2017, leur usage par les collectivités pour l'entretien des espaces verts et la voirie était prohibé.

Les équipements sportifs de haut niveau ne disposant d'aucune solution technique alternative permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles ont une dérogation jusqu'au 1er janvier 2025 pour se mettre en règle. Les terrains de la SNCF en revanche ne sont pas concernés par cette fin des pesticides.

Des annonces de location plus claires

Les annonces de biens immobiliers à louer devront comporter davantage de précisions dès ce 1er juillet, alors que leur cadre était jusqu'alors plus flou. Les bailleurs non-professionnels, c'est-à-dire les particuliers qui mettent un logement en location, doivent désormais mentionner le montant du loyer et des charges, la surface en loi Carrez, mais aussi si le logement est situé dans une zone régie par un dispositif d'encadrement des loyers (qui entre d'ailleurs en vigueur à Montpellier en juillet). Le montant du dépôt de garantie demandé au locataire ainsi que celui des taxes comprises des honoraires à la charge du locataire lors de la réalisation de l'état des lieux devront aussi être précisés.

Remontée des taux d'usure pour les prêts

Le taux d'usure, qui prend en compte tous les frais et au-delà duquel il est interdit de prêter aux particuliers, augmente ce 1er juillet. Cela devrait donner plus de marges aux banques et aux courtiers, pour les crédits immobiliers notamment. Concrètement, un crédit immobilier contracté pour une durée comprise entre 10 et 20 ans va passer de 2,43% à 2,60%.

Cette mesure est liée au relèvement du taux d'usure par la Banque de France : aucune banque ne peut prêter à un taux supérieur à ce seuil. Les taux de crédits immobiliers ayant progressé de 36% à 70% en moyenne entre janvier et mai, et le taux d'usure étant toujours calculé à partir des crédits accordés au premier trimestre 2022, de plus en plus de propositions de crédits dépassaient ces dernières semaines le barème légal.

Des frais plus transparents dans l'assurance-vie

Les frais des contrats d'assurance vie et de plans d'épargne retraite (PER) doivent être plus transparents dès ce vendredi. Le tableau standardisé rassemblant l'ensemble des frais de ces contrats, obligatoire depuis le 1er juin, va être enrichi d'une nouvelle colonne additionnant frais du contrat et frais des unités de compte (UC), ce qui va permettre une meilleure lisibilité et comparaison entre ces produits d'épargne.