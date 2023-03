Retraites : Conseil constitutionnel, RIP, promulgation de la loi, quelle suite pour la réforme ?

Et maintenant ? Alors que les députés ont rejeté à neuf voix près la motion de censure du gouvernement , ce lundi soir, les opposants à la réforme des retraites ne désespèrent pas. "Le combat continue", ont assuré les leaders de la Nupes, appelant à faire pression dans la rue. Saisine du Conseil constitutionnel, référendum d'initiative partagé : comment l'opposition compte-t-elle barrer la route au projet de loi ? Qu'est-ce qui attend l'exécutif dans les prochains jours ? France Bleu fait le point.

Le recours au Conseil constitutionnel

Ce lundi soir, la Première ministre a annoncé qu'elle allait elle-même saisir les Sages pour un examen "dans les meilleurs délais" du texte de la réforme des retraites. Selon Matignon, Elisabeth Borne souhaite que "tous les points soulevés au cours des débats puissent être examinés", en référence à la contestation par certains parlementaires de la constitutionnalité de certaines mesures.

Avant même le vote des motions de censure, l'opposition de gauche avait en effet promis de saisir le Conseil constitutionnel. Selon les Insoumis, le gouvernement a utilisé un véhicule législatif qui n'est pas adapté pour la réforme des retraites : le PLFSS (projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale), qui permet de rectifier le budget de la Sécurité sociale pour 2023. La France insoumise assure qu'insérer une réforme des retraites dans un PLFRSS n'est pas constitutionnel, car certains articles ne concernent ni les finances, ni le budget de la Sécu.

Un point de vue que semble partager Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Pour ce dernier : "Tout ce qui est hors du champ financier" dans le texte, nécessiterait un "deuxième texte" rappelait-il, le 18 janvier dernier, cité par le Canard enchaîné. Laurent Fabius donnait même quelques exemples de mesures qui pourraient être retoquées : "L’index des seniors, les critères de pénibilités ne relèvent pas du PLFRSS".

Le référendum d'initiative partagée

Les membres de la Nupes évoquaient cette option depuis plusieurs jours. La demande de référendum d'initiative partagée (RIP) initiée par la gauche a été soumise ce lundi au Conseil constitutionnel , a indiqué l'institution qui va d'abord en examiner la recevabilité. Quelque 250 parlementaires, députés et sénateurs principalement de gauche, l'ont déposée.

Dans leur texte, les parlementaires de gauche jugent que le "choix de rallonger la durée au travail accentue les inégalités sociales et porte particulièrement préjudice aux populations les plus vulnérables". Ils proposent de soumettre à un référendum le fait que le départ à la retraite "ne peut être fixé au-delà de soixante-deux ans".

Procédure complexe, le référendum d'initiative partagée (RIP) n'a jamais abouti depuis son introduction dans la Constitution en 2008, à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Selon le conseiller politique de gauche à l'Assemblée François Malaussena, "le RIP porte très mal son nom parce qu'en réalité, ce n'est pas un référendum et la probabilité qu'il y ait réellement un référendum est infime…"

Le RIP prévoit la possibilité d'organiser une consultation populaire sur une proposition de loi. Mais il doit respecter plusieurs conditions. Le Conseil constitutionnel aura un mois pour vérifier qu'elles sont remplies. Première condition : la proposition de loi doit se faire à l'initiative d'un cinquième des parlementaires, soit au moins 185 des 925 parlementaires (577 députés, 348 sénateurs). C'est ici le cas. En outre, elle ne doit pas être contraire à la Constitution, et respecter l'article 11 de la Constitution détaillé ici .

Si les Sages décident de valider la proposition de loi, une campagne de soutien commence alors. En neuf mois, 10% du corps électoral, soit environ 4,7 millions de personnes, doit apporter son soutien à l'organisation de ce référendum. Si le nombre de signatures requis est recueilli, alors l'Assemblée nationale et le Sénat devront examiner "au moins une fois par chacune" la proposition de loi. Si ce n'est pas la cas et seulement à ce moment-là, un référendum est organisé.

La promulgation de la loi

Le rejet des deux motions de censure entraîne de fait une adoption définitive du projet de réforme des retraites. En revanche, la loi n'est pas encore promulguée par le chef de l'Etat. Ce lundi soir, les députés du groupe Liot, à l'origine de la motion de censure ayant recueilli 278 voix, appellent le président de la République à "ne pas promulguer cette loi" ou à "permettre aux Français de voter en soumettant cette réforme à référendum".

Le député insoumis François Ruffin a lui aussi estimé qu'Emmanuel Macron, pour "l'apaisement du pays", devait "ne pas promulguer" la réforme des retraites, comme le chef des communiste Fabien Roussel : "Ne promulguez pas cette réforme !", a-t-il demandé sur Twitter.

La démission du gouvernement

De nombreux élus de l'opposition ont aussi appelé ce lundi soir à la démission d'Elisabeth Borne et de son gouvernement. "Démission", ont crié dans l'hémicycle des députés de La France insoumise après le rejet de la motion de censure Liot. Ce gouvernement "est d'ores et déjà mort", a déclaré la cheffe de file des insoumis, Mathilde Panot. Elisabeth Borne "doit partir" a aussi lancé la leader d'extrême droite Marine Le Pen.

Mais cette option ne semble pas pour l'instant sur la table. Dans une déclaration à l'AFP, Elisabeth Borne s'est dit "déterminée à continuer à porter les transformations nécessaires", avant de s'entretenir une heure durant avec le président à l'Elysée.

Mardi matin, au lendemain de cet épisode mouvementé, Emmanuel Macron recevra à nouveau à la cheffe de l'exécutif à l'Elysée, avec les chefs de la majorité et plusieurs ministres en première ligne dans la réforme des retraites, à savoir Bruno Le Maire (Economie), Olivier Dussopt (Travail), Gabriel Attal (Comptes publics), ainsi que le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Le chef de l'Etat déjeunera ensuite à 13 heures avec Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, respectivement présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, a précisé la présidence.