Après des prises de paroles successives sous la pluie et le vent les manifestants se sont dispersés. Ils prévoient de se mobiliser à nouveau ce mardi à 17h à la préfecture pour protester contre l'usage du 49-3 du gouvernement sur la réforme des retraites.

Retraites : contre le 49-3, 130 manifestants rassemblés sous la pluie et le vent à Pau

"Je l'ai appris sur les réseaux sociaux et j'ai été choqué. On s'y attendait, mais pas si vite. Le gouvernement a la majorité à l'Assemblée nationale alors utiliser le 49-3 n'est qu'une manière d'éviter le débat", regrette Benoît, étudiant en master d'histoire et représentant du syndicat Solidaires Etudiants.

130 manifestants étaient rassemblés devant la préfecture entre 19 heures et 19 h 30 ce lundi pour protester contre ce "déni de démocratie". Certains avaient la bouche bandée par des foulards sur lesquels était écrit "49-3".

Après des prises de paroles successives de représentants syndicaux et politiques, les manifestants sont allés se mettre à l'abri. © Radio France - Manon Claverie

L'intersyndicale prévoit une nouvelle manifestation à 17 heures devant la préfecture de Pau ce mardi et à 17 h 30 place de Verdun à Tarbes, avant la mobilisation du 8 mars à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, et une "grosse journée de protestation intersyndicale et interprofessionnelle" le 31 mars prochain.