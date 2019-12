Retraites : Dans l'Indre, le MEDEF attend la réforme gouvernementale avec impatience

Indre, Centre-Val de Loire, France

"Économiquement la charge des retraites n'est plus supportable pour le pays et pour les entreprises" Guy Pépin, président du Medef de l'Indre ne cache pas son opinion : cette réforme il l'attend avec impatience. Selon lui c'est une question de bon sens et d'équité, "L'espérance de vie, et c'est heureux a beaucoup évolué" amenant une situation inédite selon le patron des patrons de l'Indre "Après guerre il y avait 7 actifs pour un retraité et aujourd'hui 2 actifs pour un retraité ".

Par ailleurs le système par points permettrait un meilleure "équité" explique Guy Pépin.

Les seniors ont un avenir en entreprise

Une pierre d'achoppement de la réforme pourrait être l'important taux de chômage des seniors ! Mais pour Guy Pépin, cette situation provient de l'abaissement de l'age de la retraite dans les années 80 mais les mentalités peuvent évoluer assure le patron du Medef de l'Indre. Il affirme d'ailleurs que cette évolution a déjà commencé : "Depuis 10 ans le taux de travail des 50-59 ans est passé de 50 à 75%, le taux de travail de 60-65 ans est passé de 15 à 30% ".