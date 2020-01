Une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi 16 janvier 2020 et plusieurs blocages et manifestations sont annoncés au Havre et à Rouen principalement.

Retraites : de nouvelles actions de blocage et manifestations à Rouen, Le Havre et Evreux ce jeudi 16 janvier

Normandie, France

Les opposants à la réforme des retraites ne veulent rien lâcher. Après plusieurs blocages sur les zones portuaires du Havre et de Rouen ce mercredi et une manifestation dans les rues de Rouen dans la soirée : c'est reparti pour une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 16 janvier 2020.

L'intersyndicale annonce pour la matinée des actions des dockers et des portuaires dans les zones portuaires de Rouen et du Havren comme depuis le début de la semaine. Des manifestations sont prévues à 10h au Havre, 10h30 à Rouen et Dieppe et 14h à Eu et Evreux.

Comme son nom l'indique, l'appel à la grève interprofessionnelle concerne plusieurs secteurs. Par exemple, un préavis de grève est déposé pour les bus et le métro dans la métropole rouennaise et la cantine et le périscolaire sont fermés dans certaines écoles de Rouen. Le trafic SNCF quant à lui devrait s'améliorer avec neuf circulations sur dix assurées en Normandie.