Retraites : de nouvelles concertations prévues pour un projet de loi avant la fin de l'hiver

"On fait le choix du dialogue et de la concertation", annonce la Première ministre Élisabeth Borne, à la sortie du dîner organisé à l'Élysée ce mercredi 28 septembre. Emmanuel Macron réunissait différents ministres et les patrons des groupes de la majorité au sujet de la réforme des retraites. L'objectif était de se mettre d'accord sur une méthode pour faire adopter cette réforme.

L'exécutif assure ne pas vouloir faire de "passage en force" et souhaite donc ouvrir un nouveau cycle de concertations, avec les organisations patronales et syndicales, ainsi qu'avec les groupes parlementaires. Au menu de ces négociations figurent notamment le dispositif carrières longues, la prise en compte de la pénibilité du travail, les régimes spéciaux, la revalorisation à 1.100 euros du minimum de pension pour les personnes qui ont eu une carrière complète et, de façon générale, l'adaptation des paramètres pour assurer l'équilibre financier du système.

Pas de changement sur le départ en retraite à 65 ans

Ces concertations devraient durer trois mois, pour aboutir à un texte spécifique débattu en janvier, adopté au plus tard en mars, et appliqué en juillet 2023. Cette décision de l'exécutif met fin à plusieurs jours de divisions au sein même de la majorité sur la façon d'engager cette réforme des retraites.

La méthode évolue, à condition de parvenir à ouvrir des concertations, mais pas le contenu. Le projet de loi contiendra le "report progressif de l'âge de départ de quatre mois par an, aboutissant à 65 ans en 2031", a rappelé Élisabeth Borne.