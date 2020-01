Retraites : des grévistes se sont introduits au siège de la CFDT et ont "agressé" des salariés

Par Géraldine Houdayer , France Bleu - Mis à jour le -

Plusieurs dizaines d'individus se sont introduits "violemment" dans les locaux de la CFDT à Paris et ont "agressé, verbalement et physiquement", des salariés, a dénoncé le leader du syndicat Laurent Berger ce vendredi. Selon le syndicat, il s'agit d'une action de grévistes de la SNCF et de la RATP.