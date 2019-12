Retraites : des lycéens de Tonnerre toujours aussi mobilisés

Ce mercredi, les lycéens de Tonnerre ont reconduit leur mouvement de "grève" et de protestation pour la 14e journée consécutive.

Tonnerre, France

Depuis le 5 décembre, le lycée Chevalier d'Eon à Tonnerre est l'établissement scolaire Icaunais le plus perturbé par le mouvement contre la réforme des retraites. Chaque matin, des lycéens se retrouvent devant les grilles puis se réunissent en assemblée générale avec les professeurs grévistes pour voter sur la suite de leur mouvement. Ils protestent contre la réforme des retraites mais aussi et toujours contre Parcoursup. Jeudi, ils vont rejoindre leurs camarades du lycée Parc des Chaumes d'Avallon pour une manifestation commune à 13h.

14e jour de mobilisation des lycéens

Les lycéens de Tonnerre ont reconduit leur mouvement de "grève" et de protestation pour la 14e journée consécutive ce mercredi. Entre 50 et 100 personnes assistent chaque matin aux assemblées générales. Une dizaine d'entre eux ont même loupé les deux dernières semaines de cours. Brian, lycéen en Terminale ES, a manqué une quarantaine d'heures de cours : "mes parents sont concernés par cette réforme et de tout façon moi aussi dans le futur je le serai, surtout que je souhaite faire de longues études. Alors oui d'accord je ne suis pas concerné tout de suite mais ce n'est pas dans 10 ans que je pourrais manifester. Il faut se mobiliser tout de suite."

Liam est lui en Terminale S, il est opposé aussi à la réforme des retraites mais comme ses camarades c'est surtout le système d'affectation à l'université Parcoursup qui canalise la colère des lycéens : _"_ce système est une roulette de la vie! Que l''on vienne d'une académie ou d'une autre, d'un lycée ou d'un autren dans une même ville on n'est pas traité de la même manière. Les critères sont flous et cela pénalise notre avenir. C'est une sélection qui ne s'assume pas."