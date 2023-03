Retraites : des manifestants à La Roche-sur-Grane sur le parcours de Paris-Nice

"Ils ont raison, il ne faut pas dire amen" lance Bruno, venu à La Roche-sur-Grane au bord de la route du col du Devès pour voir passer le peloton du Paris-Nice, "on va se décaler un peu pour les laisser faire". Lui est là pour les cyclistes, comme une centaine de fans. Ils sont une cinquantaine en revanche à s'être retrouvés ici ce jeudi après-midi pour exprimer une nouvelle fois leur opposition à la réforme des retraites.

"Être le plus visible possible"

David fait partie des manifestants, il tient un drapeau de la Confédération Paysanne. "Aucun blocage. On est sur une manifestation bon enfant. Malgré les inquiétudes des gendarmes" s'amuse-t-il.

Les forces de l'ordre sont en effet là. L'action se fait dans le calme comme prévu. L'objectif des opposants est de se montrer, si possible lors du passage du peloton et des caméras de télévision. "Les manifs sont visibles, mais le gouvernement envoie de gros signaux montrant qu'il n'a pas envie de plier. Donc on essaie d'occuper un peu plus l'espace médiatique, autrement que pendant une manifestation" explique Véronique, du syndicat FSU. Elle poursuit : "ça ne va pas en rester là. Je ne sais pas quelles sont les autres pistes, mais ça monte en terme d'énergie et de pression." Sont agités des drapeaux CGT, FO ou encore FSU par des cheminots, des enseignants et d'autres.

La cinquantaine d'opposants à la réforme des retraites ont accueilli le passage du peloton de Paris-Nice à renfort de banderoles, drapeaux et pancartes - FSU Drôme

Ils ne lâchent pas. Pour une opposante présente, "il faut absolument que ça bouge, parce que les sénateurs ne nous ont pas entendu. Macron non plus." Faut-il monter d'un cran dans les actions pour se faire entendre ? "On y arrive à ce cran-là. Le mot d'ordre c'est qu'un jour on va bloquer le pays. On n'a pas le choix" répond un autre.

Le peloton a franchi le portique du col du Devès à 15h40. Les manifestants chantant et agitant drapeaux et banderoles ne sont passés que quelques secondes à l'écran, "ça n'a rien de frustrant. Ce qui est frustrant, c'est qu'en face ils ne veulent rien entendre" s'exclame 'Camille', pancarte à la main tout près du portique. Tous vont réfléchir à de nouvelles actions en assemblée générale.