Retraites : des perturbations dans les transports et les écoles ce jeudi 23 mars en Bretagne

Le trafic des bus et des trams (à Brest) sera perturbé jeudi 23 mars 2023 pour la 9è journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Si les transports publics seront déviés en raison des manifestations, des préavis de grève ont été aussi déposés dans les différentes sociétés de transports bretonnes.

Brest : sur le réseau Bibus, les lignes A (tram) et 1, 2, 3,10,18, 19 et 25 seront très perturbées, les 4, 13, 14, 16 et 26 perturbées, 5, 6 et 11 non assurées.

Attention : les lignes NCV et TE 20 ne circuleront pas de toute la journée.

L'agence Point TUB ainsi que la plateforme téléphonique ALLOTUB seront fermées.

Moins de liaisons vers les îles

Dans le Morbihan, la compagnie Océane annonce des perturbations sur les navettes entre Quiberon et Belle-Ile, les îles de Houat et Hoëdic. A cela se rajoutent les mauvaises conditions météorologiques dans l'après-midi qui vont entrainer des suppressions de rotations à partir de 15h.

Crèches et écoles concernées

La grève touche aussi les crèches, les garderies et études des écoles publiques. A Saint-Malo, l'accueil périscolaire du matin et du soir ne sera pas assuré dans 3 écoles, la Boulnaye, la Découverte maternelle et élémentaire et Per-Jakez- Hélias. La restauration ne pourra pas être assurée dans 9 écoles. A Brest, 100% des 69 écoles publiques seront perturbées, la plupart n'auront même ni garderie, ni cantine, ni temps d'activités périscolaires. Le secteur de la petite-enfance est aussi concerné : les 5 crèches municipales auront des unités fermées. Et seule une halte-garderie sur six fonctionnera normalement. A Fougères, une école sera fermée. A Cesson-Sévigné, tous les enseignants sont en grève à l'école maternelle Beausoleil.

Collectes des déchets perturbées

Dans les 43 communes de Rennes métropole, toutes les ramassages sont annulés depuis le lundi 13 mars en raison du blocage des sites de collecte du groupe Suez à Pacé et Chartres-de-Bretagne. Pas de ramassage aussi à Redon où le centre de transferts des déchets est bloqué tout comme dans l'agglomération de Saint-Brieuc.