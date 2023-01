Retraites : le gouvernement confirme des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas l'index seniors

Avant le début de l'examen de la réforme des retraites au Parlement la semaine prochaine, le gouvernement présentait son projet en conseil des ministres ce lundi matin. L'exécutif ne veut pas bouger sur sa mesure phare, le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans mais s'est dit prêt à des aménagements sur la pénibilité et l'emploi des seniors . A l'issue du Conseil des ministres, le ministre du Travail Olivier Dussopt a confirmé des mesures plus sévères contre les sociétés de plus de 300 salariés qui ne respecteraient pas l'index seniors, c'est-à-dire qui ne publieraient pas le nombre de seniors au sein dans l'entreprise.

Des sanctions fianancières

Dans son projet dévoilé le 10 janvier , le gouvernement avait mis en avant un "index seniors" destiné à faire changer les comportements des entreprises en publiant les taux d'emplois des seniors dans les entreprises de plus de 1000 salariés dès cette année et dans celles de plus de 300 en 2024. Cet index "permettra de valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises" avait expliqué Elisabeth Borne, la Première ministre. "Le refus de renseigner l'index sera un motif de sanction", avait alors assuré le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Des sanctions financières confirmées ce lundi matin. Pour toutes les entreprises de plus de 300 salariés, "le non-respect sera accompagné d'une sanction", a-t-il précisé. Il s'agira d'une sanction financière "en cas de positionnement insuffisant sur l'index".

Un index qui n'est pas encore défini

Pour le moment, on ne connait pas les critères de cet index seniors annoncé par Elisabeth Borne le 10 janvier dernier. "L'index senior sera créé par la loi et nous aurons ensuite un temps de concertation pour déterminer par décret les indicateurs et les décrets", a précisé le ministre du Travail ce lundi matin. L'objectif est "de regarder les évolutions" et non pas de "distribuer des bons ou des mauvais points", a nuancé le ministre. "Ce qui est acté, c'est qu'en cas de non-atteinte des objectifs, il y ait une obligation de négociation d'un accord sur l'emploi des seniors pour l'entreprise concernée", a-t-il ajouté.

Cet index seniors laisse les syndicats largement dubitatifs, alors que le taux d'emploi des 55-64 ans est de 56% en France, en dessous de la moyenne européenne (60,5%).