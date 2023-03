Retraites : des syndicats demandent à Anne Hidalgo "une remise de prélèvement sur salaire" pour les grévistes

Dans une lettre ouverte publiée ce mardi 21 mars, quatre syndicats de la mairie de Paris demandent à Anne Hidalgo "une remise de prélèvement sur salaire d'une demi-journée" pour les agents de la Ville qui se mettront en grève jeudi 23 mars. Une nouvelle journée de mobilisation nationale sera organisée pour dénoncer l'adoption de la réforme des retraites .

ⓘ Publicité

À lire aussi Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 23 mars

"Nous vous demandons un geste politique fort"

Le courrier est co-signé par la FSU Territoriale (syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes), UCP Ville de Paris (syndicat des personnels sociaux, éducatifs et de santé des administrations parisiennes), FO Ville de Paris et la CFTC. "Alors que se joue l'avenir proche de notre pays, de ses droits sociaux, de ses conquêtes démocratiques, face à la brutalité et au déni de démocratie du pouvoir, nous vous demandons un geste politique fort dans le soutien que vous apportez au mouvement social en cours", écrit l'intersyndicale.

Ces organisations syndicales rappellent que la maire de Paris avait "symboliquement fermé l'Hôtel de Ville à l'occasion d'une journée nationale de mobilisation et fait apposer à plusieurs reprises des calicots sur la façade de l’Hôtel de Ville pour rendre plus visible médiatiquement votre soutien à notre mouvement". Le 31 janvier dernier, Anne Hidalgo avait posté sur son compte Twitter, des photos de l'hôtel de ville avec des calicots sur lesquels ils étaient écrit "mairie solidaire avec le mouvement social".

L'intersyndicale demande à l'élue de prouver une nouvelle fois son soutien aux grévistes car "après plus de deux mois de mobilisation, il devient financièrement difficile pour nombre d'agent.es de se mettre en grève". Les signataires demandent à l'édile "de permettre aux personnels qui le souhaitent de participer à la manifestation historique de ce jeudi 23 mars (14h de Bastille à Opéra) via une remise de prélèvement sur salaire d'une demi-journée pour les grévistes".