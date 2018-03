Environ 2000 manifestants sont descendus dans la rue jeudi après-midi à Nantes pour défendre le pouvoir d'achat des retraités, demander des moyens pour les Ehpad et protester contre la réforme de l'accès à l'université. Le cortège est parti avec une heure de retard à cause de la pluie.

Nantes, France

C'est sous des trombes d'eau que plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés place du cirque jeudi après-midi à Nantes. La journée d'action des retraités, des personnels des Ehpad et des étudiants a rassemblé 2000 personnes environ selon les chiffres communiqués par la police. Le cortège s'est élancé avec une heure de retard à cause de la pluie, il devait prendre la direction de la préfecture.

Les retraités en masse

Parmi les manifestants, les retraités étaient les plus nombreux à protester contre l'augmentation de la CSG qui pèse sur leur pouvoir d'achat. Il y avait aussi dans le cortège des professionnels de l'aide aux personnes âgées qui souffrent de cadences infernales et d'un manque d'effectifs dans les établissements d'hébergement et dans les services d'aide à domicile.

Des retraités furieux de voir leur pouvoir d'achat baisser © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Des étudiants en fin de cortège

Pour fermer la marche, il y avait des étudiants portant une banderole "la fac contre-attaque", la plupart venait du campus du Tertre où plusieurs bâtiments étaient toujours fermés jeudi, leurs accès sont obstrués par des barricades et les cours ont été suspendus. A proximité de la préfecture, des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre qui ont riposté avec l'envoi de gaz lacrymogène.

Un défilé sous la pluie dans les rues de Nantes © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Dans la matinée, 1500 personnes, essentiellement des retraités, avaient manifesté dans les rues de Saint-Nazaire.