Retraites : Elisabeth Borne appelle à une "période de convalescence", la mobilisation s'essouffle

Elisabeth Borne avec le ministre du Travail Olivier Dussopt et Stanislas Guérini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

Au lendemain de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que les cortèges étaient moins fournis dans les rues du pays malgré une opposition toujours farouche des Français au texte, la Première ministre appelle à l'apaisement. A travers des propos rapportés par le journal Le Monde et franceinfo , Élisabeth Borne appelle à ne pas "brusquer les choses" et à respecter "une période de convalescence" afin d'éviter que les syndicats ne "sortent humiliés de cette séquence" de la réforme des retraites. Une nouvelle journée de mobilisation nationale est annoncé jeudi prochain, le 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte du gouvernement.

ⓘ Publicité

Elisabeth Borne appelle à "ne pas brusquer les choses"

Dans des propos rapportés par le journal Le Monde et franceinfo , la Première ministre tient un discours plutôt conciliant vis-à-vis des opposants à la réforme. "Nous devons être extrêmement attentifs à ne pas brusquer les choses, il faut laisser reposer. Le pays a besoin d'apaisement", estime Elisabeth Borne.

Se disant à la recherche du "bon timing" pour renouer le dialogue, elle estime qu'il "ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence", et appelle à "respecter une période de convalescence". "Si on veut apaiser, il faut reprendre le dialogue et montrer de la considération aux gens", insiste-t-elle. Si la réforme passe, "il y aura forcément un temps de convalescence", a-t-elle estimé.

*

"Avant d'aller chercher des alliés pour voter les textes, c'est important que l'on dise où l'on veut aller",* ajoute-t-elle, toujours selon le Monde. "Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays", assure-t-elle.

Un discours qui tranche avec celui d'Emmanuel Macron

Un discours qui tranche avec celui d'Emmanuel Macron. Mercredi, depuis son déplacement en Chine, le président avait, via son entourage, nié toute "crise démocratique en France" et assuré avoir un mandat clair pour réformer les retraites. Il s'était également inquiété des "violences" qui émaillent les contestations. L'entourage du chef de l'Etat a d'ailleurs très vite réagi aux déclarations de sa Première ministre. "Le Président de la République coordonne avec la Première ministre. Le cap a été donné par le Président de la République lors de son interview au 13h sur France 2 et TF1. Il a demandé à la Première ministre de recevoir les syndicats et de travailler sur une feuille de route pour les mois à venir", rappelle son entourage. Lors de son interview télévisée, le chef de l'Etat avait confirmé l'application de la réforme des retraites "avant la fin de l'année", assumant son "impopularité".

Nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain , le Conseil constitutionnel en ligne de mire

L'intersyndicale a donc appelé à une 12e journée de grèves et de manifestations contre la réforme jeudi prochain, le 13 avril, à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel, qui doit se prononcer sur la réforme. Le leader de la CFDT Laurent Berger a dit, ce jeudi, espérer que les Sages censurent "l'ensemble de la loi". Mais le Conseil constitutionnel doit aussi se prononcer sur la possibilité d'un référendum d'initiative partagée, le RIP. Le numéro un de la FSU, Benoît Teste, a estimé ce jeudi qu'un feu vert à la procédure du RIP "peut nous permettre d'entretenir la flamme". Le projet de RIP a été initié par 252 parlementaires de gauche, et des indépendantistes du groupe Liot.