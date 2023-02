Retraites : Elisabeth Borne fait un geste pour les carrières longues

Elisabeth Borne, invitée de Jean-Michel Aphatie et Bruce Toussaint sur Franceinfo le 18 janvier 2018

A la veille du début de l'examen de la réforme des retraites en séance plénière à l'Assemblée nationale, la première ministre accorde ce dimanche une longue interview au Journal du dimanche. Elisabeth Borne, qui affirmait le week-end dernier que le report de l'âge légal de départ à 64 ans n'était "plus négociable" se montre cette fois plus souple, en faisant quelques concessions en réponse à des demandes formulées par des députés de sa majorité ou bien des Républicains.

Ces derniers réclamaient, notamment par la voix du patron du parti, Eric Ciotti, un effort pour les carrières longues pour éviter que "ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt cotisent le plus longtemps". Une requête entendue par la cheffe du gouvernement qui annonce au quotidien dominical l'extension du dispositif carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Concrètement, cela veut dire que ces personnes pourront partir à la retraite à 63 ans au lieu de 64.

L'index senior imposé dès 50 salariés

Autre annonce de la première ministre dans cet entretien : l'index senior, qui obligera les entreprises à communiquer sur le nombre de salariés les plus âgés, sera applicable dès 50 salariés, et non 300 comme dans le texte actuel. Des sanctions financières, jusqu'à 1% de la masse salariale, sont aussi évoquées pour celles qui ne feraient pas assez d'efforts pour conserver leurs salariés en fin de carrière.

L'enjeu est important pour Elisabeth Borne, qui ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée pour faire passer ce texte. Si elle veut éviter un recours au 49.3 qui donnerait l'impression d'un passage en force, il lui faudra convaincre non seulement les élus de son camp mais aussi une bonne partie du groupe des Républicains.

