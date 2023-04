Retraites : Élisabeth Borne reçoit les syndicats, manifestations, à quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Cette nouvelle semaine de mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle voir le retour du dialogue entre les syndicats et l'exécutif ? Alors que les grèves continuent et qu'une nouvelle journée de mobilisation est organisée ce jeudi 6 avril, les syndicats seront reçus mercredi par la Première ministre Élisabeth Borne. France Bleu fait le point sur les principaux rendez-vous de la semaine.

Les syndicats invités à Matignon mercredi

À la veille d'une 11e journée d'actions, Élisabeth Borne recevra les syndicats à Matignon ce mercredi avec l'objectif "d'apaiser" les relations délétères avec des partenaires sociaux bien décidés à aborder les sujets qui fâchent avec en premier lieu la réforme des retraites. Cette rencontre va mettre fin à des semaines d'absence de dialogue entre les deux parties. "L'intersyndicale unie" rencontrera la Première ministre Elisabeth Borne le 5 avril, à l'invitation du gouvernement, "pour exiger le retrait de la réforme" des retraites, a confirmé ce vendredi la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet .

Cependant, les syndicats pourraient-ils claquer la porte rapidement de cette réunion ? Mercredi, sur franceinfo , le numéro un de la CFDT Laurent Berger a insisté sur sa volonté de mettre le sujet des retraites sur la table, en mettant en garde : "Si on me dit: 'vous ne pouvez pas en parler'(..) ils sortiront de la salle ou alors, on partira".

Sophie Binet de la CGT, la Première ministre Elisabeth Borne et Laurent Berger, de la CFDT. © AFP - JULIEN DE ROSA / JEFF PACHOUD / LUDOVIC MARIN

Le sujet des retraites pourra être évoqué, a rassuré Élisabeth Borne : "Chacun pourra aborder les sujets qu'il souhaite, et pour notre part, on expliquera aussi notre position", a-t-elle dit en marge d'un déplacement à Nevers (Nièvre). Si la Première ministre s'est réjouie que l'intersyndicale accepte de la rencontrer à Matignon, la cheffe du gouvernement refuse toujours de mettre "en pause" le texte sur les retraites.

Les principales organisations patronales ont annoncé ce vendredi qu'elles seraient également reçues mercredi à Matignon.

Les partis politiques également reçus en début de semaine

Elisabeth Borne recevra aussi à partir de la semaine prochaine les groupes parlementaires et les partis. Selon les informations de franceinfo ce samedi, le groupe des députés Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) a accepté le rendez-vous à Matignon. Son président, Bertrand Pancher, sera reçu lundi à 16h30, a indiqué le groupe. La députée Rassemblement national Marine Le Pen sera reçue mardi à 17h30, a assuré son entourage.

Bertrand Pancher, président du groupe Liot à l'Assemblée, Marine Le Pen, présidente du groupe RN et Eric Ciotti, député LR. © AFP - Amaury Cornu / Hans Lucas / BERTRAND GUAY / LUDOVIC MARIN

Le parti Les Républicains a indiqué vendredi à France Inter que son président, Éric Ciotti, rencontrerait la cheffe du gouvernement ce mercredi soir. À gauche, les socialistes, les communistes, les insoumis et les écologistes ont, eux, décliné l'invitation d'Élisabeth Borne. "On a zéro espace de discussion, la porte est fermée", a dénoncé le patron du PCF, pour expliquer son refus. "Élisabeth Borne m'a dit qu'il qu'il n'y avait rien à discuter sur la réforme des retraites", a-t-il assuré.

À l'initiative des communistes, les parlementaires de gauche ont prévu dans la matinée de mardi un "cortège républicain" de l'Assemblée à l'Élysée, pour remettre un courrier à Emmanuel Macron et lui demander le retrait des 64 ans.

Nouvelle journée d'actions et de mobilisation jeudi

Le lendemain de la réunion à Matignon, l'intersyndicale en lutte contre la réforme des retraites appelle à une onzième journée de "grève et de manifestations" ce jeudi 6 avril. L'intersyndicale "appelle à des rassemblements syndicaux de proximité définis localement et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 6 avril partout dans le pays", a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Au soir de la dixième journée de mobilisation le 28 mars , les chiffres des autorités comme des syndicats étaient en repli : le ministère de l'Intérieur a recensé 740.000 manifestants dans toute la France, dont 93.000 à Paris, la CGT "plus de 2 millions" dont 450.000 dans la capitale.

Des heurts avec les forces de l'ordre, échauffourées et dégradations pourraient encore émailler les cortèges. Des tensions avaient été recensées à Paris, mais aussi Dijon, Lyon, Lille et Toulouse, où les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau. Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Besançon et Nancy ont aussi connu des échauffourées.

Raffineries, contrôleurs aériens : la grève se poursuit

Cette semaine, les grèves dans les raffineries françaises vont se poursuivre . Sur certains sites les expéditions sont bloquées, dans d'autres, c'est la production qui est totalement arrêtée. La grève, entamée le 7 mars à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique), a été reconduite vendredi pour une cinquième semaine consécutive. Elle doit durer jusqu'au vendredi 7 avril.

Les contrôleurs aériens poursuivent aussi leur mouvement. La direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a donc demandé aux compagnies aériennes de renoncer à 20% de leurs vols lundi et mardi dans certains aéroports. Ces annulations préventives, requises pour les 15e et 16e journées consécutives, concerneront 20% des vols lundi et mardi à Marseille-Provence et Bordeaux. Paris-Orly sera également touché mardi dans la même proportion, a précisé la DGAC dans un communiqué.

Les syndicats de cheminots ont appelé à une grève reconductible depuis le 7 mars, jusqu'au retrait par le gouvernement de sa réforme des retraites. Si le mouvement se poursuit, la circulation des trains redevient progressivement normale ou presque au 25e jour.

Le 30 mars, le chef de file des Insoumis a appelé à la "grève générale" le 6 avril lors de la onzième journée de mobilisation, craignant l'essoufflement de la contestation : "Il ne faut pas donner le spectacle d'un étiolement progressif de la lutte" contre la réforme des retraites, a averti Jean-Luc Mélenchon.