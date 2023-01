Retraites : Emmanuel Macron affirme que le Parlement peut "aménager" la réforme mais veut "avancer"

"Il y a déjà eu une ouverture, un changement et donc je crois que là, il faut pouvoir avancer", estime Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a dit souhaiter dimanche que le gouvernement et le Parlement puissent "travailler" et "aménager" le texte réformant les retraites , plaidant pour "avancer" sur le sujet à la veille de sa présentation en Conseil des ministres. "Je souhaite que le gouvernement avec les parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat puissent travailler le texte et l'aménager", a déclaré le président lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand à Paris.

Après un "temps social" de concertation avec les syndicats, "il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée et il faut le respecter", a encore souligné le chef de l'Etat, appelant à ce qu'il y ait "le moins de nuisances possibles pour tous nos compatriotes". Après deux journées de mobilisation sociale , M. Macron a refusé de répondre sur une hypothétique modification de l'âge de départ à la retraite, porté à 64 ans, arguant qu'il n'allait pas se "substituer" au "gouvernement" et au débat parlementaire.

Le gouvernement français a déjà fait preuve d'"ouverture" estime cependant le président de la République : "Il y a déjà eu une ouverture, un changement et donc je crois que là, il faut pouvoir avancer (...) que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement, avec sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer le pays", a-t-il dit.

Le chef de l'Etat a une nouvelle fois jugé qu'il avait reçu le "mandat" d'effectuer cette réforme des retraites lors de sa réélection au printemps 2022, après avoir durant la campagne proposé de relever à 65 ans l'âge de départ à la retraite.