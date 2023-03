Retraites : "Emmanuel Macron nous prend pour ses valets" selon Julien Hémon, de porte-parole CGT de la Vienne

"La difficulté c'est de trouver la sortie : soit une victoire totale et écrasante des syndicats, soit un compromis mais malheureusement on est face à un président dominant comme si on était des valets", analyse Julien Hémon, le secrétaire départemental CGT de la Vienne. Il était l'invité, ce jeudi 23 mars, de la matinale France Bleu Poitou.

Le syndicaliste appelle à un retour du dialogue mais se refuse à toute négociation avec l'exécutif. "Le dialogue selon le président : il parle, on écoute, on n'est pas content mais on fait quand même ce qu'il dit. Or un dialogue c'est quand on considère l'autre d'égal à égal. Mais on s'en rend bien compte il ne considère qu'il n'y a d'égal que lui-même", insiste Julien Hémon. Il ajoute : "on va continuer de répéter : quand les travailleurs disent non à un projet, c'est non, pas de négociation possible".

De plus en plus de mouvements s'organisent spontanément, mais selon le porte-parole de la CGT de la Vienne "les syndicats n'appliquent pas de contrôles". "Nous à la CGT on aime la démocratie, les travailleurs décident d'eux-mêmes ce qu'ils font, il n'y a pas de chef", conclut le syndicaliste.

