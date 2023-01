Retraites : « En 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans »

Le gouvernement présente en fin d'après-midi le projet de réforme des retraites après avoir consulté jusqu'au dernier moment. Un certain nombre de pistes sont déjà connues. Monique Iborra, députée Renaissance de la sixième circonscription de Haute-Garonne et membre de la commission des affaires sociales défend ce texte. Elle a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

Le gouvernement martèle que la réforme des retraites est nécessaire pour garantir l'avenir du système par répartition. Ce système est excédentaire de près de 900 millions d'euros puisqu'il y a eu un marché de l'emploi porteur après la crise du Covid. il faut anticiper, selon vous, un déficit dans les années à venir ?

Oui, il faut anticiper un important déficit. La réalité des chiffres est la suivante : en 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans et la population de 75 à 84 ans va augmenter de 4 à 6 millions d'ici 2030.

Ça veut dire qu'il faudra payer de plus en plus de retraites à de plus en plus de personnes. Ca va mettre en péril le système de retraite ?

Evidemment, c'est une réalité.

Le rapport du Conseil d'Orientation des Retraites dit que ce déficit serait estimé en 2030 à une vingtaine de milliards d'euros. C'est finalement assez peu par rapport à la dette globale de l'Etat. Et rien n'impose que les comptes de retraites soient à l'équilibre ?

Ce rapport, on peut l'interpréter un peu comme on veut. C’est un rapport qui est très complexe. Et je pense que nos concitoyens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe quand ils lisent ce rapport. Mais je vais vous donner un autre élément : nous sommes sur un système la répartition, un système solidaire : ce sont les actifs qui financent les retraites. En l’an 2000, il y avait deux cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,5 cotisant pour un retraité. Nous sommes confrontés à une réalité démographique : il y a quelque temps, quand on croisait un centenaire, on trouvait ça extraordinaire. Aujourd'hui, il y en a un nombre conséquent.

Le choix du gouvernement est donc de repousser l'âge de départ à la retraite. On parle de 64 ou 65 ans à partir de l'automne 2023 au lieu de 62 actuellement. Vous ne pensez pas que ça va pénaliser les plus modestes, les plus fragiles, qui ont à peu près dix ans d'espérance de vie en moins que les cadres ?

Dans cette atmosphère bouillonnante, on n'arrive pas à dire les choses correctement. La loi va passer au Parlement. Non seulement il va y avoir des débats, mais le gouvernement affirme et ne on le suivra que si cette affirmation est une réalité, qu'il tiendra compte de la pénibilité, qu'il tiendra compte de l'âge à partir du moment où les gens ont commencé travailler. Il est évident que ceux qui ont travaillé avant leur 20 ans n'auront pas les mêmes mesures que ceux qui ont travaillé à partir de 25 ans.

Le gouvernement a bien dit que personne n'irait au delà de 67 ans. Le gouvernement s'engage aussi à ce que toutes les personnes qui sont à la retraite aujourd'hui et qui est une retraite de base très basse, elles auront toutes, à partir du moment où elles ont cotisé, une retraite minimum de 1 200 euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.