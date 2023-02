Retraites : en raison de "dégradations", Rennes 2 restera fermée jusqu'à jeudi inclus

Des étudiants bloquent depuis l'après-midi du lundi 6 février les accès des bâtiments de l'université de Rennes 2. Des chaises et des tables ont été empilées devant les entrées à la veille de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Cette action radicale a été décidée par certains étudiants suite au discours du député LFI Louis Boyard présent sur le campus.

ⓘ Publicité

Face à cette situation et constatant que tous les bâtiments étaient inaccessibles mardi matin la présidence de Rennes 2 a décidé de suspendre les cours jusqu'à jeudi inclus afin de "remettre les locaux en état de fonctionnement". Elle évoque des dégradations et une quantité importante de mobilier sortie dehors. Toutes les activités pédagogiques et de recherche sont suspendues les 7, 8 et 9 février sur le campus de Villejean.