Retraites : environ 3000 manifestants à Angoulême

Environ 3000 personnes ont manifesté ce matin dans les rues d'Angoulême contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Parti à 10h30 de la gare SNCF, le cortège a fait un tour sur le Plateau, avant de redescendre à la gare, à l'appel des syndicats CGT, Force Ouvrière, FSU et Solidaires.

Angoulême

C'est en chantant "A cause de Macron", sur l'air de "A cause des garçons", que le cortège s'est élancé dans les rues d'Angoulême, emmené par un groupe de femmes, puisque c'était le thème de cette manifestation aujourd'hui : selon les organisateurs, ce sont les femmes qui vont subir le plus durement cette réforme, si elle voit le jour. Aux cris de "Macron démission", les 3000 manifestants ont défilé derrière une banderole commune.

La banderole de l'intersyndicale © Radio France - Pierre MARSAT

Au coeur du cortège, des avocats du Barreau d'Angoulême, en grève depuis lundi, ont manifesté en robes noires.

Les avocats du Barreau d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Après avoir défilé dans les rues du Plateau d'Angoulême, les manifestants sont passés, sans s'arrêter contrairement à la précédente manifestation, devant les sièges de la Sécurité Sociale et de l'Agence Régionale de Santé.

L' une des banderoles du cortège © Radio France - Pierre MARSAT

La manifestation est ensuite passée par la Cité administrative d'Angoulême, qui était bloquée depuis 7 heures ce matin par des grévistes qui avaient disposé des palettes et des poubelles pour empêcher les accès. Certains se sont enchaînés symboliquement aux grilles.

Les grévistes enchaînés aux grilles de la Cité administrative © Radio France - Pierre MARSAT

La manifestation s'est terminée vers 12h à la gare SNCF d'Angoulême.