Retraites et condition des femmes au centre des manifestations de la semaine

A la veille des mobilisations contre la réforme des retraites, mardi et mercredi, l'intersyndicale table sur une forte mobilisation mardi et mercredi, et de nombreux grévistes.

France Bleu Breizh Izel : "Mettre la France à l'arrêt, c'est le mot d'ordre des syndicats, qu'est-ce que ça veut dire ?

Ludovic Morin, délégué départemental CGT dans le Finistère : C'est le mot d'ordre de l'intersyndicale, toujours aussi unie nationalement comme départementalement. Il faut monter le ton puisque pendant cette période un peu particulière des congés, le gouvernement a continué d'avancer aux forceps contre l'avis des salarié. 90 % des salariés sont contre cette réforme. Les assemblées générales se mettent en place. Elles ont déjà démarré hier soir et ce matin. Vous parliez de blocage, il peut y en avoir effectivement dès aujourd'hui. Demain serait une journée très noire pour le gouvernement et ce sera un message fort qui sera passé parce que l'arrêt sera évident, j'en suis persuadé et l'intersyndicale aussi. Ensuite, on appelle les salariés à continuer de se battre parce que ce qui est en train de se passer est très grave. Donc la reconduction est d'actualité.

Qu'est-ce que ça veut dire?

Il y a des endroits où c'est déjà l'actualité. Le mot d'ordre, c'est monter d'un ton dans toutes les formes possibles, que ce soit des débrayages, des grèves ou effectivement des arrêts de travail.

Et des blocages.

Ce n'est pas tout à fait le mot qu'on utilise, mais effectivement, ce sont des arrêts. On se met en grève et si les transports routiers se mettent en grève ou si l'énergie est en grève ou si les transports ferroviaires se mettent en grève, effectivement, certains appellent ça blocage, ça s'appelle juste bataille pour le meilleur.

Vous appelez aussi à défiler. Les Renseignements généraux, eux-mêmes estiment qu'il va y avoir plus d'un million de manifestants dans les rues de France. Vous tablez sur beaucoup plus?

Ils ont bien conscience qu'on sera très nombreux. En effet, on attend énormément de monde ici dans le Finistère. Nous avons cinq lieux de rassemblement Brest, Quimper, Quimperlé, Carhaix et Morlaix. Le lendemain, c'est la journée de lutte pour le droit des femmes. Et en effet, on va saisir l'occasion pour faire un zoom sur cette cette réalité, aussi affligeante soit elle. Et des manifestations sont prévues aussi à Brest à 15h40, Quimper à 12h15. Il y a presque 25 % de différence de salaire à travail égal pour les femmes qui sont soumises à 90 % au temps partiel, ce qui n'est pas le cas des hommes donc, car il y a aussi avec les enfants et puis aussi les TMS (troubles musculo-squelettiques), plus que chez les hommes.

Vous appelez aussi les femmes à arrêter de travailler à 15 h 40 après-demain.

On appelle les femmes et les hommes, tous les salariés à rejoindre la mobilisation de Brest, en tout cas pour cette heure-là. C'est l'heure a-priori calculée qui fait qu'à partir de ce moment là, on travaille pour rien quand on est une femme.

Pendant ce temps-là, les sénateurs continuent à voter la réforme. Ils ont mis une croix sur certains régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés. Ils ont voté l'index seniors dans la nuit. Il y a un effet sur le travail parlementaire, sur le gouvernement ?

Il y a certainement un effet, mais pas suffisant. Quand vous les écoutez expliquer que les régimes spécifiques sont un problème puis que vous les entendez défendre le leur, c'est étrange. C'est du politique, on est dans le dogme. On veut passer cette réforme à tout prix contre l'avis des salariés et c'est très mal vécu par les salariés.

Et pour vous? Pour faire bouger les sénateurs, puis le gouvernement, il faut continuer. Il faut vraiment que cette grève continue et s'intensifie et se durcissent.

Non, non, malheureusement, pas d'autre choix. Parce que, je vous l'ai dit, durcir le ton, c'est tout ce qu'ils nous proposent. On aurait aimé être entendus parce que quand vous avez fait cinq mobilisations aussi bien suivies avec un rapport de force qui est évident et que les politiques vous ne vous écoutent pas, c'est dramatique. Quelque part, il y a une fracture qui est en train de se mettre en place. Mais on va hausser le ton et en tout cas, on ne va pas lâcher, parce que ce qui est en train de se passer est trop grave pour qu'on puisse lâcher.

