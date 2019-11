Retraités et étudiants : les bénéficiaires de la banque alimentaire toujours plus nombreux en Lorraine

Houdemont, France

La collecte nationale de la banque alimentaire est lancée partout en France. En Meurthe-et-Moselle, près d'une centaine de supermarchés jouent le jeu depuis ce vendredi matin. En caisse, les clients sont invités par les bénévoles à donner quelques denrées. L'objectif est double : lutter contre le gaspillage alimentaire et surtout contre la faim des plus précaires.

"Un caddie complet"

Dans ce magasin de Houdemont, près de Nancy, Pierre le bénévole tente de convaincre les clients de donner un peu de leurs achats en leur tendant un sac en tissu. "Il y a certaines personnes tout de suite partantes, d'autres font semblant de ne pas vous voir," confie le sexagénaire dans un sourire.

Certains donnent un paquet de céréales ou quelques compotes. D'autres, et c'est plus rare, n'hésitent pas à donner beaucoup plus. "Tout à l'heure, une personne a carrément laissé un caddie complet," explique Geneviève Pupil, la présidente de la Banque alimentaire en Meurthe-et-Moselle.

L'an dernier, 2.600 tonnes de denrées ont été récoltées dans le département. C'est 400 de plus que l'année précédente. Selon Geneviève Pupil, c'est une nécessité quand on voit arriver, chaque année, de nouveaux bénéficiaires.

"Nous avons de plus en plus de personnes qui sonnent aux portes de nos associations partenaires : des personnes âgées avec des petites retraites, du monde en milieu rural et des étudiants. D'ailleurs, on a senti une montée du nombre de bénéficiaires à partir de la rentrée universitaire."

L'an dernier, 26.000 personnes ont bénéficié de l'aide de la Banque alimentaire du département, dont plus de 4.000 enfants de moins de 14 ans © Radio France - Lucas Valdenaire

26.000 bénéficiaires l'an dernier dans le département

D'après la présidente de la Banque alimentaire 54 : les personnes dans la précarité le sont de plus en plus. "Elles ont beaucoup plus de mal à s'en sortir et nous, on est là pour apporter une aide à leur budget."

"On considère que le montant économisé correspond à 150 - 160 euros par mois."

"Nous avons la chance d'avoir des partenariats avec des magasins pour proposer un véritable équilibre alimentaire. Avec des produits frais des fruits et des légumes qu'on va chercher tous les jours."

La grande collecte de la Banque alimentaire se poursuit jusqu'à dimanche. En 2018, les 2.600 tonnes de denrées ont été distribuées à 80 associations partenaires dans le département. En tout, 26 000 Meurthe-et-Mosellans en ont bénéficié dans le département, dont plus de 4.000 enfants de moins de 14 ans.