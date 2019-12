Retraites et hôpital : Plusieurs manifestations et écoles perturbées ce mardi en Savoie et Haute-Savoie

Ce mardi 17 décembre est une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites mais aussi pour la défense de l'hôpital. Plusieurs cortèges sont annoncés en Savoie et en Haute-Savoie.