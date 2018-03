Environ 1400 personnes ont manifesté ce jeudi dans les rues de Limoges selon la police. Dans le cortège, de nombreux retraités, des salariés du public et du privé et quelques étudiants. Avec un mot d'ordre : l’heure est à la convergence des luttes face aux réformes du gouvernement.

Limoges, France

Il ne fallait pas oublier son parapluie ce jeudi matin à Limoges. Malgré la pluie, environ 1400 personnes selon le décompte de la police, se sont rassemblées devant la préfecture de la Haute-Vienne avant de défiler dans les rues de la ville. Dans le cortège se trouvaient de nombreux retraités, et pas forcément des habitués des manifestations, à l'image de Michelle :"D'habitude, je ne viens pas aux manifestations. Là, c'est parce que je suis vraiment motivée. Il y a un ras le bol. C'était important de venir aujourd'hui. Comme la plupart des gens ici, je suis venu parce qu’on a moins de retraite qu'avant. L'Etat nous a pris des sous et on est pas content. Pour moi, la hausse de la CSG, c'est environ 50 euros par mois en moins. Par contre, les mutuelles ont augmenté. Tout augmente sauf nos payes donc ça va pas !"

Vieillir, c'est notre avenir à tous - Monique, salariés à l'Ephad de Couzeix

Les salariés des Ephads, de nouveau appelés à la grève ce jeudi pour demander plus de moyens, étaient aussi bien représentés dans la manifestation. Et le mouvement n'est pas prêt de s'essouffler selon Monique, qui travaille à l'Ephad de Couzeix :"Nous sommes dans la rue car nous sommes en souffrance. Que ce soit le personnel ou les résidents. Nous voulons mobiliser toute la population, qu'ils soient sensibles à ce qui se passe au sein des Ephads. Nous avons besoin de moyens financiers et humains. Pour que nos aînés puissent avoir ce qu'ils méritent. Pour qu'ils puissent vivre paisiblement et être respectés. Vieillir, c'est notre avenir à tous. Et c'est important de se retrouver tous ensemble aujourd'hui, jeunes et retraités. Il faudrait que le gouvernement prenne conscience de ce mouvement, qui ne va pas s'arrêter de grossir."

L'heure est à la convergence des luttes pour les manifestants © Radio France - Jérôme Ostermann

La convergence des luttes comme maître mot

Des salariés soutenus par quelques étudiants cartés à l'Unef. Si ils n'ont pas réussi à mobiliser parmi les jeunes malgré leur tour des lycées de Limoges, ils tenaient à être là, aux côté des salariés et des retraités, notamment la présidente de l'Unef en Haute-Vienne :"A l'appel de la Coordination Nationale Etudiante, nous sommes venus dans un esprit de convergence. Nous aussi on sera retraité et salarié un jour, et on pense que la convergence des luttes est importante. C'est même un maître mot. Aujourd'hui, le gouvernement attaque sur tous les fronts et c'est important qu'on se défende ensemble et pas chacun de son côté à gratter ce qu'il peut pour sa poire. En ce qui nous concerne, l'urgence, c'est de se battre pour l'accès à l'université pour tous, pour des universités de proximité, la fin de la sélection, empêcher la fin de la compensation et des rattrapages. Tout ce qui découle du plan Etudiant".

Une mobilisation dont le prochain épisode est prévu jeudi prochain, à l'occasion de la journée de mobilisation dans la fonction publique.