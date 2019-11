Retraites : FO veut être le poil à gratter de la Saint-Nicolas à Nancy

Nancy, France

Le mouvement de grève reconductible contre la réforme des retraites va-t-il donner une couleur particulière au défilé de la Saint-Nicolas à Nancy ? Des festivités pourtant placées sous le signe de l’amour et des super-héros. FO se prépare à l’action et n’exclue pas de s’inviter au défilé.

Force ouvrière veut être « le poil à gratter de la Saint-Nicolas à Nancy ». Près de 150 cadres du syndicat ont été rassemblés à Nancy, vendredi 22 novembre, pour une information sur la complexité de la réforme des retraites qui est rejetée en bloc par la centrale syndicale emmenée par Yves Veyrier.

Profiter de l'affluence du défilé

Le défilé de la Saint-Nicolas à Nancy, qui s’élancera deux jours après le début de la grève reconductible du 5 décembre, va drainer des dizaines de milliers de personnes et le secrétaire général de FO en Meurthe-et-Moselle, Eric Nicolas, promet des « actions coup de poing » et du tractage à proximité du défilé sans pour autant prendre d’assaut les chars ou gêner les fanfares.

Une action coup de poing à côté du défilé

« On ne veut pas perturber la Saint-Nicolas puisque c'est quelque chose que les Lorrains respectent profondément mais on fera une action coup de poing vraisemblablement le 7 décembre à côté du défilé : informer les gens sans perturber. On sait bien qu’une journée de grève ne suffira pas donc l’idée c'est de reconduire la grève le 6 décembre, le 7 et peut-être au-delà en attendant que le gouvernement enlève son projet » annonce le syndicaliste nancéien.

Baisse des pensions de retraites de 18 à 55%

Eric Nicolas estime que cette réforme crée du mécontentement et mobilise dans le public comme dans le secteur privé : « tout le monde est concerné par une baisse mathématiques des pensions avec des salariés obligés de prendre des retraites par capitalisation. On est contre et on veut garder le système avec une solidarité intergénérationnelle ». Cyrille Lama, secrétaire confédéral de FO venu expliquer les incidences de la réforme des retraites à Nancy, estime que les pensions de retraites pourraient baisser de 18 % à 55 %.

