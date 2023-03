Retraites : "foutage de gueule", "mensonge", les réactions des syndicats après l'interview d'Emmanuel Macron

Trois jours après l'adoption de la réforme des retraites avec le 49.3 et alors que les actions, les blocages et les manifestations se multiplient partout dans le pays, le président Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi . Dans une interview diffusée sur TF1 et France 2, le chef de l'État persiste et signe : la très contestée réforme des retraites doit être appliquée "avant la fin de l'année". Il a accepté "d'endosser l'impopularité" et a campé sur sa ligne de fermeté face aux débordements dans la rue. Mais de nombreux propos ont fait bondir les organisations syndicales qui préparent une 9e journée de grèves et de mobilisations ce jeudi. Elles n'ont pas manqué de réagir à l'issue de l'entretien. "Déni et mensonge", "mépris", "foutage de gueule" : tour d'horizon des réactions des syndicats.

Emmanuel Macron accusé de "mentir aux Français"

Après l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a accusé mercredi le président de la République d'avoir menti à propos de la position de la CFDT sur les retraites, "pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste". "Déni et mensonge", a fulminé Laurent Berger, alors qu'Emmanuel Macron venait d'affirmer que le patron de la CFDT avait proposé "d'augmenter les durées" de travail lors du dernier congrès de la centrale de Belleville.

Michel Beaugas, secrétaire confédéral Force Ouvrière, a également accusé ce mercredi sur franceinfo le chef de l'État de "mentir aux Français". Michel Beaugas est vent debout contre Emmanuel Macron qui a regretté lors de son interview qu'"aucune force syndicale n'ait proposé un compromis" sur la réforme des retraites. "C'est la méthode Coué, c'est nier l'évidence", s'insurge le secrétaire confédéral de Force Ouvrière.

Michel Beaugas a affirmé que l'intersyndicale "a fait des propositions". "Nous avions tous la volonté d'aboutir à un compromis avec le gouvernement en matières d'emploi et de salaires, on disait d'attendre, de voir comment réagit le marché du travail", a expliqué le syndicaliste sur franceinfo. Il a déploré que "toutes [les] propositions [des organisations syndicales] aient été balayées d'un revers de main". "Emmanuel Macron et son gouvernement refont l'histoire", a abondé ce mercredi sur franceinfo Erik Meyer, secrétaire fédéral du syndicat de cheminots Sud-Rail. Selon lui, le gouvernement et le président "ont refusé toutes négociations pour discuter des financements à venir des caisses des retraites".

Alors qu'Emmanuel Macron affirme vouloir réengager un dialogue avec les syndicats, pour discuter de l'usure professionnelle et la reconversion en fin de carrière, Michel Beaugas s'est interrogé également "sur l'utilité de ce type de discussion avec le gouvernement".

"Du mépris pour les millions de personnes qui manifestent"

À l'issue de l'entretien télévisé, le leader de la CGT Philippe Martinez s'est aussi exprimé devant la presse à Tours (Indre-et-Loire). Pour lui, le chef de l'État a fait comme si les manifestations n'existaient pas : "C'est lunaire cette interview. C'est : tout va bien, je fais tout bien, il ne se passe rien dans la rue. Il n'y a aucune réponse", a-t-il dénoncé.

Alors qu'il y a "une mobilisation historique" des Français contre la réforme, Emmanuel Macron "fait un bilan très positif de ce qu'il a fait". Philippe Martinez a également pointé du doigt le "foutage de gueule et le mépris pour les millions de personnes qui manifestent". Lors de la plus grosse journée de mobilisation le 7 mars , 3,5 millions de personnes s'étaient mobilisées selon les syndicats dans le pays, 1,28 million d'après le ministère de l'Intérieur.

Erik Meyer et son syndicat Sud Rail a assuré qu'ils comptaient poursuivre la mobilisation à la veille d'une nouvelle journée de manifestations ce jeudi : "Pour nous et pour l'ensemble des syndicats, il n'est pas question de passer à autre chose. Nous continuerons à lutter contre cette mauvaise réforme qui va créer un impôt sur la vie", a-t-il conclu.

Depuis l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, des manifestations spontanées se tiennent dans plusieurs villes de France. Des manifestations qui sont parfois émaillées de tensions, notamment à Paris. Ce mardi soir, au moins 46 personnes ont été interpellées dans la capitale lors d'un nouveau rassemblement place de la République, qui a compté 3.500 personnes, selon la préfecture de police.