Grève contre la réforme des retraites : trafic SNCF très perturbé en Alsace vendredi

Alsace, France

Deuxième journée consécutive de grève contre la réforme des retraites : après une mobilisation massive le 5 décembre, le mouvement est reconduit à la SNCF.

Les trains régionaux en Alsace

Sur les lignes TER :

Sur les TER 200 (Strasbourg-Bâle) : 3 allers le matin et 3 retours le soir seront assurés.

Molsheim-Strasbourg : 4 allers (matin) et 4 retours (soir)

Saverne-Strasbourg et Haguenau-Strasbourg : 1 aller (matin) et 1 retour (soir) seront assurés sur chacune de ces lignes

Tram Train Mulhouse-Thann : 50% de circulations, soit un tram-train par heure.

Pas d’autres TER sur le reste du territoire alsacien. Près de 115 cars ont été commandés, essentiellement en matinée et soirée, pour assurer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un nombre de places limité.

Plus d'infos sur le site TER Grand Est.

Pour les TGV :

TGV Inoui (Strasbourg - paris) : un aller le matin et un retour le soir seront assurés.

TGV Ouigo (Strasbourg - Paris) : un aller le matin et un retour en fin de journée.

Lyria (Paris-Mulhouse-Bâle) : un aller le matin et un retour le soir.

Sur l'ensemble du territoire français, la SNCF annonce également un trafic très perturbé :

TER : 30% du trafic en moyenne, essentiellement assurée par bus

TGV : 1 train sur 10 en moyenne

La direction de la SNCF avait d'ores-et-déjà fermé les réservations jusqu'au 8 décembre pour permettre aux voyageurs qui ont déjà réservé un billet de trouver une place sur un train qui circule. La SNCF demande aux voyageurs de privilégier un autre mode de transport, tous les billets peuvent être changés ou remboursés sans frais.