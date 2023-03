Retraites : grève reconduite pour une semaine à la raffinerie de Donges

La grève à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique) entre dans sa cinquième semaine et elle va durer au moins jusqu'au vendredi 7 avril. Au cours d'une assemblée générale qui se tenait ce vendredi en début d'après-midi, le mouvement a été reconduit jusqu'à cette date par la CGT et la CFDT. Le syndicat Force ouvrière a revoté la grève jusqu'au mercredi 5 avril, jour de la rencontre entre l'intersyndicale et la Première ministre Elisabeth Borne à Paris. "Si la montagne accouche d'une souris, on reconduira le mouvement", a assuré un représentant de FO.

Selon les syndicats, il y a en moyenne 80% de grévistes parmi les opérateurs (le personnel exploitant) de la raffinerie. Le délégué CGT Fabien Privé-Saint-Lanne a dénoncé les réquisitions ordonnées par la préfecture à la raffinerie et au dépôt de carburant SFDM : "Le droit de grève dans notre pays est en soins palliatifs", a-t-il regretté.

A Donges, le mouvement de grève a débuté le 7 mars.