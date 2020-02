Retraites : "il faut plus de temps pour examiner correctement le texte" pour le député LR Emmanuel Maquet

Somme, France

Plus de temps. Voilà ce que réclame sur France Bleu Picardie, le député Les Républicains de la Somme, Emmanuel Maquet, membre de la commission retraites à l'assemblée nationale. Cette commission examine un par un les articles de la réforme qui doit normalement être débattu dans l'hémicycle à partir du 17 février.

On n'a pas examiné 10% des 22 000 amendements

Les membres de la commission retraites à l'assemblée nationale, se réunissent chaque jour depuis ce lundi 3 février et devaient avoir terminé leurs travaux ce vendredi soir mais "on n'a pas examiné 10% des 22 000 amendements" se désole Emmanuel Maquet. Sur les 22 000 amendements déposés en vue de modifier le texte, 19 000 l'ont été par la France Insoumise". "Il y a une volonté très clairement affichée des Insoumis de faire blocage à cette réforme" estime le député pour qui une réforme est nécessaire mais pas celle-ci.

Selon Emmanuel Maquet, "le texte qui arrivera à l'assemblée nationale sera celui du gouvernement et non pas le texte de la commission". Pour lui, au mieux, un quart des amendements aura pu être examiné avant.

On a eu trois jours pour étudier l'étude d'impact qui fait plus de mille pages. Tout ça n'est pas sérieux !

Le député dénonce par ailleurs "un problème démocratique". "On ne peut pas convenablement travailler. La procédure accélérée ne devait pas s'appliquer sur un texte aussi important pour les Français. Il nous faut _plus de temps_. Il faut descendre dans les détails de ce texte... On a eu trois jours pour étudier l'étude d'impact qui fait plus de mille pages. Tout ça n'est pas sérieux !"

Un texte pas financé

Emmanuel Maquet conclut en disant que "le texte n'a aucune donnée chiffrée. Il n'est pas sérieux de continuer l'examen d'un texte qui n'est absolument pas financé".

L'intégralité de l'interview d'Emmanuel Maquet, député LR de la Somme est à écouter ici.