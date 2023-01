Retraites  : "Il faut une mobilisation parlementaire et une mobilisation dans la rue" selon le patron du PS 42

Alors que les manifestations sont prévues ce jeudi à 10h30 à Saint-Etienne, Roanne et au Puy-en-Velay, le Parti Socialiste désignera demain son premier secrétaire national. Le PS a le choix entre le sortant Olivier Faure et le prétendant Nicolas Mayer-Rossignol.

France Bleu Saint-Etienne Loire - Il faut qu' Olivier Faure l'emporte demain, selon vous ? Il faut qu'il reste premier secrétaire national pour apporter de la continuité au Parti socialiste ?

Johann Cesa, premier secrétaire du PS dans la Loire : Oui, bien sûr. Il faut qu'on continue au sein du Parti socialiste à construire l'union de la gauche et à participer en tout cas à une mobilisation sociale. Bien avant le vote, qui concerne uniquement les militants socialistes, je pense surtout à la mobilisation de jeudi matin à Saint-Étienne, à Roanne et partout en France. Il faudra être nombreux pour refuser et demander au gouvernement le retrait de sa réforme des retraites.

Les voix sont parfois dissonantes et parfois puissantes, comme celle de François Hollande qui soutiendra Nicolas Mayer- Rossignol. Vous l'a prenez comment cette intervention de l'ancien président de la République ?

Je pense qu'elle est absolument inappropriée, compte tenu en tout cas de son de son bilan puisqu'il a pointé le fait qu'il y avait beaucoup d'adhérents qui étaient partis du Parti socialiste depuis qu'Olivier Faure en est à sa tête, depuis en 2018. Or, c'est faux. Pour être patron du PS dans la Loire, la vague de départ a eu lieu entre 2012 à 2017, quand on a additionné la réforme du travail, la déchéance de nationalité et la politique de l'offre. Voilà qui ont été les responsables du départ de beaucoup de militants socialistes. Au contraire, depuis plusieurs mois et la création de la NUPES, on voit d'anciens camarades revenir. Régis Juanico par exemple, dans la Loire, et aussi des jeunes. En tout cas, moi, ce que j'aurais souhaité de la part de François Hollande, c'est qu'il se comporte plutôt comme Lionel Jospin qui d'ailleurs avait, lui, un meilleur bilan entre 97 et 2002 et qui, quand il a perdu les élections, a eu le courage de se retirer de la vie politique. Ce qui n'est pas le cas de François Hollande, qui se plaît encore à la commenter.

C'est la création de la NUPES qui a redonné un peu de vigueur au Parti socialiste. Aujourd'hui, le PS ne pourra exister que dans une gauche rassemblée ?

La principale menace que nous aurons en 2027, puisque Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, c'est celle de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Dans ce pays, si on veut être au second tour, et on l'a vu d'ailleurs à toutes les précédentes élections, il faut que la gauche soit rassemblée, dans toute sa diversité, dans toutes ses sensibilités. Nous pouvons avoir des différences. En tout cas, ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui nous nous divise. Et on le verra d'ailleurs demain, nous serons rassemblés pour demander le retrait de la réforme des retraites et cet allongement à 64 ans de l'âge légal.

Avec des manifestations demain à partir de 10h30 à Roanne, à Saint-Etienne, au Puy en Velay. Où serez vous ?

Je serai à Saint-Etienne avec des camarades socialistes qui seront présents et aussi des camarades de la NUPES. Bien sûr, nous serons là en soutien, en accompagnement du mouvement syndical, parce que c'est d'abord une intersyndicale. Tous les syndicats se sont unis, c'est une première depuis 2010 pour la précédente réforme des retraites qui allongeait de 60 à 62 ans. Là, nous allons de 62 à 64 ans. Donc nous serons présents et nous avons un certain nombre de camarades qui défileront sous leurs couleurs syndicales. Moi, je suis élu conseiller régional et ça me permet aussi d'être en contact avec la population dans les manifestations pour échanger avec elles, prendre en compte leurs inquiétudes pour pouvoir les relayer. Et je pense que c'est important d'être un élu ancré sur son territoire et à l'écoute en tout cas de la population.

Se pose la question des débats au Parlement sur cette réforme des retraites. Quelle doit être l'attitude de la gauche, des élus socialistes et des élus de la NUPES d'une manière générale ?

e suis favorable à ce qu'il puisse y avoir des réunions publiques, des meeting unitaires dans tous les départements dont la Loire, en invitant par exemple nos parlementaires qui pourraient rendre compte de leurs travaux à l'Assemblée nationale et insuffler aussi une mobilisation et une compréhension. Les citoyens ont envie de savoir ce qu'il y a concrètement dans ce projet de loi et quelles vont être les conséquences pour eux en termes d'allongement de durée de cotisation. C'est quand même dingue : pendant la crise que nous devions applaudir et Monsieur Macron n'avait pas de mots aussi doux pour les ouvriers, pour les salariés, les premiers de corvée. Et aujourd'hui, ce sont les lois les plus dures à leur encontre. Donc voilà, il faut que nous soyons mobilisés, que ce soit dans la rue et à l'Assemblée nationale et au Sénat pour amender et demander le retrait de ce projet de loi.

En jouant vraiment le jeu sans faire obstruction comme certains à gauche peuvent le demander ?

Ça fait partie en tout cas du jeu parlementaire. C'est un des outils qui reste à la main des députés de déposer des amendements pour justement permettre à la mobilisation syndicale dans la rue de la population de rester vivante. Une mobilisation, ça marche sur deux jambes la mobilisation parlementaire et la mobilisation dans la rue.