Retraites : "Il n'y a rien à négocier" pour Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière

Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière participe à une réunion publique ce jeudi à 14 heures à la Maison des Syndicats de Valence.

France Bleu Drôme Ardèche - Qu'est-ce que vous attendez des sénateurs ?

Frédéric Souillot - Pas grand chose. Nous, on dit : retrait de la réforme. Eux disent qu'ils vont débattre. J'ai vu qu'il y avait 5 000 amendements, mais les sénateurs vont proposer pire que le projet proposé à l'Assemblée, notamment sur les régimes spéciaux. Donc, non, on en attend pas grand chose. Et comme depuis hier, on sait que les syndicats sont comme les sept plaies d'Egypte... ce n'est pas moi qui le dit, c'est Olivier Véran. Je ne sais pas ce qu'il avait pris...

Vous faites référence au porte-parole du gouvernement qui dans une intervention hier a dit "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars serait "prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire." Est-ce que vous avez compris cette sortie ?

Je ne comprends pas que le porte-parole du gouvernement puisse tenir de tels propos. Il y a deux ans en arrière, Olivier Véran se félicitait de la France à l'arrêt pendant les confinements. Je ne sais pas si c'est pathologique ou autre chose, mais il était médecin : il aura de bons soins.

Vous tenez ce jeudi après-midi une réunion publique à la Maison des Syndicats de Valence. Ce soir, vous retrouvez l'intersyndicale près de Saint-Etienne. Afficher un front toujours uni, c'est l'idée ?

Il n'y a pas un gravier entre nous dans l'intersyndicale. On est tous d'accord, sur la même ligne et déterminé. Le but est aussi de mettre un coup de projecteur sur ce qu'il se passe en province, comme nous l'avons fait le 16 février à Albi. On montre à l'Etat qu'en province, la mobilisation est massive et déterminée.

Est-ce que vous êtes tous d'accord sur la méthode de "journée morte" le 7 mars ?

L'idée, c'est mettre la France à l'arrêt. Par la grève, pour les travailleurs. On a aussi des entreprises moyennes et des TPE qui nous ont dit qu'ils n'iraient pas sur les chantiers ou qu'ils tireraient le rideau des magasins. Il y a aussi certaines actions qui sont publiques comme dans les Pyrénées-Orientales, où des manifestants vont fermer l'ex frontière avec l'Espagne ou encore le péage du Boulou.

Suivrez-vous des actions un peu plus dures, comme des occupations de ronds-points ?

On est prêt à aller jusqu'où il faudra pour que ce projet de réforme soit retiré. Depuis le 19 janvier, nous avons démontré que la stratégie de l'intersyndicale, des manifestations encadrées, des grèves - et pas des grèves par procuration, pour la première fois ! - , tout se passe bien. On organisera les choses, y compris sur des blocages de ronds-points ou d'aéroports ou autres proprement, syndicalement. Il n'y aura pas de violences.

Depuis le 19 janvier, nous avons mis des millions de personnes dans la rue. Cette réforme des retraites est le catalyseur de plein de choses, ça bouillonnait déjà dans la marmite. On a vu les derniers chiffres : 15% d'inflation moyenne sur les produits de consommations. 16,9% sur les produits frais. 13 et quelques sur les produits alimentaires et 18 sur l'énergie. Aujourd'hui, les salariés ne veulent pas de recul de l'âge de la retraite, pas d'allongement de la durée de cotisation.

Les fins de mois sont difficiles. Est-ce que ça ne va pas tuer votre mouvement ?

En janvier, on nous disait qu'il y avait résignation et inflation et tout ça. Nous avons mis des millions de personnes dans la rue. Les Français ne veulent pas de ce projet de réforme, ils veulent des hausses de salaires et que l'exécutif prenne en compte l'inflation telle qu'elle est pour qu'elle diminue. Ils ont déjà fait des sacrifices, ils en referont, et nous ne pourrons pas perdre. Nous allons gagner.

Y a-t-il encore des négociations possibles sur le texte ?

Qu'est-ce que vous voulez négocier ? A partir du moment où il y a recul de l'âge de départ et allongement de la durée de cotisation, il n'y a rien à négocier.