Retraites : "Il n'y avait pas d'urgence à la faire", juge une économiste rouennaise

Ils sont contre la réforme des retraites actuelle parce que "d'autres solutions existent." L'analyse de 300 économistes et chercheurs dans le journal Alternatives économiques . Pour eux, il faut ouvrir des assises nationales du travail et de l'emploi.

Pour l'une des signataires, "il n'y avait pas en effet pas d'urgence à faire cette réforme structurelle pour plusieurs raisons. Cette réforme est jugée inefficace, telle qu'elle est proposée et crispante. Elle est crispante parce qu'elle remet en cause la démocratie sociale. Faire passer une réforme qui a pour nerf de la guerre uniquement de déplacer l'âge de départ à la retraite à 64 ans, d'un point de vue économique, ça n'a pas de sens. Ça a du sens uniquement que d'un point de vue comptable."

Résorber le déficit autrement possible, selon Anne Briand

"Il y a les recettes et les dépenses. Tout est misé côté dépenses. On nous fait croire que les recettes sont stables alors qu'il y a les moyens d'avoir d'autres recettes tandis que les dépenses vont s'accroître. Donc déjà, c'est nier le fait qu'il y a d'autres politiques économiques qui pourraient se mettre en place et qui seraient normalement le nerf de la guerre sur le marché du travail", analyse Anne Briand.

Pour l'économiste, on peut tout à fait "résorber ce déficit, comme cela a été publié dans Alternatives économiques. Tout d'abord, il faut augmenter le taux d'emploi des seniors déjà en place. Le taux d'emploi des seniors de 55 ans est le plus un des plus faibles en Europe, et donc déjà maintenir nos seniors au travail. Ce serait un moyen quand on travaille de cotiser parce qu'il faut savoir qu'en fait c'est en travaillant qu'on cotise et qu'on finance les retraites de nos aînés."

Il faut "s'attaquer très sérieusement à la question du chômage", selon Anne Briand : "augmenter le taux d'emploi de manière générale, c'est une manière de cotiser plus, d'avoir plus de recettes et financer les retraites premièrement. Deuxièmement, cette retraite, ça pose un problème aussi par rapport au travail des femmes. Elle est très inégalitaire. Donc s'attaquer aussi à l'accès afin de briser le plafond de verre, c'est une manière aussi d'augmenter la manne financière en termes de cotisations.

Anne Briand appelle, tous comme les économistes signataires, à lancer des assises nationales du travail et de l'emploi.

