Retraites : "il y a une telle colère, une telle frustration" pour la CFDT du Finistère

Depuis très tôt ce mardi matin, des ronds-points sont bloqués ou font l'objet de barrages filtrants, tout comme les entrées d'agglomération. Des trains ont été supprimés car des opposants à la réforme des retraites se trouvaient sur les voies.

En Bretagne, 23 cortèges s'élancent pour demander au gouvernement de retirer le texte. Malgré la forte mobilisation attendue aujourd'hui, l'intersyndicale réfléchit à d'autres formes de mobilisation. Frédéric Huon, secrétaire départemental de la CFDT dans le Finistère, précise.

France Bleu Breizh Izel : Il n'y a plus que les blocages qui fonctionnent pour se faire entendre ?

Frédéric Huon : Il n'y a pas que ça qui marche. Nos mobilisations fonctionnent aussi. On a pu le voir lors du neuvième épisode, avec une mobilisation à la hausse sur Brest. On ne préconise pas les blocages, plutôt les barrages filtrants. On essaye aussi de garder l'opinion publique avec nous. Puisqu'elle est avec nous! Lors des opérations de tractages, les automobilistes manifestent leur solidarité avec les personnes qui distribuent. Il faut essayer de préserver ça aussi pour continuer le mouvement.

A Quimperlé ce mardi matin, on a pourtant vu des militants avec des drapeaux CFDT sur les voies de chemin de fer...

Quelques opérations ont été déterminées par les intersyndicales, on s'y associe, donc on voit effectivement ce genre de blocage, ce qui a pu se faire aussi sur la gare de Quimper à la neuvième édition et où la CFDT était aussi parmi l'intersyndicale pour le faire.

Il y a aussi ceux qui se regroupent dans ce qu'ils appellent des "collectifs citoyens", comme l'AG des luttes à Brest, qui appellent carrément à des opérations "villes mortes" ce mardi. L'intersyndicale se fait dépasser?

Non, lorsqu'on est en cortège, si on est 30.000, ils y sont 200. Ils sont plutôt mobiles et utilisent aussi quelque chose que l'on condamne, les violences urbaines. On pu voir certains épisodes à Brest avec l'incendie à l'Harteloire. Ils sont en dehors de l'intersyndicale, mais plus le conflit dure, plus on a tendance à cette radicalité. Les médias s'intéressent plus à cette radicalité qu'aux cortèges habituels et plutôt nombreux.

Mais pourquoi ne rejoignent-ils par l'intersyndicale ?

Il y a des différences de méthodes : ils se mettent devant le cortège, refusent de se conformer aux règles d'un cortège, de se placer derrière la banderole intersyndicale. Ils sont plus difficilement contrôlables et ne se conforment pas aux credo des organisations sur la sécurité d'un cortège.

On a vu la semaine dernière des vitrines caillassées à Brest rue de Siam, les vitres brisées au commissariat de police de Lorient. Il y a risque de radicalisation ? C'est la faute du gouvernement ou de votre faute, vous les syndicats qui n'arrivez pas les encadrer ?

Je ne pense pas que ce soit de notre fait. Nous, on encadre le cortège qui est porté par l'intersyndicale, c'est la mesure de sécurité que l'on doit à toutes les personnes qui participent au mouvement. On a toujours aussi un encadrement policier, on fait des mouvements qui sont déclarés en préfecture. Les actes qui ont lieu avant ou après les mouvements, sont plus difficilement contrôlables.

Mettre la réforme sur pause : "L'apaisement social ne tient plus qu'à ça"

Les manifestations ne sont pas assez sécurisées par les pouvoirs publics ?

Au début, elles ne l'étaient pas. Elles se sont progressivement un peu renforcées. Au fil de l'expérience, ça a été un peu mieux. Des fois on a eu des voitures qui pouvaient rentrer dans les cortèges. C'étaient rarement des violences physiques, plutôt des problèmes de sécurité.

Le gouvernement ne semble pas vouloir mettre sur pause, c'est pourtant ce que la CFDT demande.

Je pense que l'apaisement social en France ne tient plus qu'à ça. Il y a une telle colère et une frustration ! Dans les premiers épisodes, les personnes étaient plutôt attachées à combattre le fond de la réforme, les éléments qui perturbaient. Et puis est venue se greffer la forme, avec les artifices constitutionnels qui ont été utilisés. Et le 49.3 est venu s'agréger comme une nouvelle forme de contestation aussi de la méthode employée pour adopter ce projet de loi de finances rectificative.

C'est la 10ème journée de mobilisation, ça commence à coûter très cher aux grévistes. Va-t-il falloir trouver d'autres façons de se faire entendre ?

Il y a certainement d'autres façons de se faire entendre, on est en train de d'en discuter avec l'intersyndicale : des mouvements plus récurrents, peut-être un peu moins gros, pour rappeler qu'il y a toujours ce mouvement là. Mais quand on voit que c'est monté la semaine dernière, en termes d'audience, les personnes sont quand même déterminées à perdre du salaire immédiatement, malgré le contexte inflationniste qui est sacrément fort. C'est un double signal aussi envoyé au gouvernement. Il sait très bien quelle est la situation économique et si les gens se mettent en grève et manifestent, ils ne le font pas par plaisir. Et s'il y a autant de monde - c'est quasiment un mouvement inédit de ce point de vue-là - le gouvernement devrait entendre ça, abroger, retirer la réforme, revenir vers les interlocuteurs pour essayer de trouver une nouvelle solution.