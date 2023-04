Retraites : ils coupent le courant dans un lycée de Dordogne, des milliers d'euros de nourriture à la poubelle

Depuis une dizaine de jours, ils campaient, se relayant jour et nuit derrière un barrage filtrant installé devant les grilles du lycée, pour dire leur opposition à la réforme des retraites. Ce jeudi, pour la 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des incidents ont éclaté aux abords du lycée Laure-Gatet à Périgueux. Les élèves se sont retrouvés dans le noir, et des kilos de nourriture ont du être jetés à la poubelle.

Plus d'électricité

Pendant la manifestation, quelques élèves ont d'abord mis en place un blocus complet devant l'entrée, empêchant toute entrée dans l'établissement. Une poignée d'entre eux se sont introduits dans le lycée, et la CGT Energie 24 a coupé l'électricité en soutien au élèves grévistes.

"Le courant n'a pas pu être rétabli du fait de l'opposition des manifestants à l'intervention de techniciens", ajoutent le préfet de la Dordogne et la directrice des services départementaux de l'éducation nationale, dans un communiqué commun. Plusieurs milliers d'euros de nourriture, conservée en chambre froide, ont fini à la poubelle. "Ce sont des dégâts collatéraux", réagit le délégué syndical CGT Energie Laurent Lucas.

Des coupures à Pré de Cordy

Parce que le système incendie n'a pas pu être remis en route et que la cantine ne pourra pas être assurée, l'accueil des internes a été suspendu pour la nuit, et il n'y aura pas de cours dans la journée de vendredi à Laure-Gatet.

Il y a également eu des coupures de courant au lycée Pré de Cordy à Sarlat. Depuis plusieurs jours, des élèves et des enseignants campent devant l'établissement. Ils ont installé un branchement électrique sauvage, des banderoles et sont présents 24h/24. "La pérennisation des campements qui constituent une occupation illégale de l'espace public et les entraves au libre accès des élèves à l'espace scolaire ne sont pas acceptables et ne sauraient s'inscrire dans la durée", ajoute le communiqué.