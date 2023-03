Retraites : "Je vois mal les gens monter sur les toits pendant 44 ans" explique le président de la CAPEB 22

Le secteur du bâtiment aussi se mobilise contre la réforme des retraites. Pour en parler, Erlé Boulaire, le président de la CAPEB des Côtes d'Armor était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : il y a des maçons dans les rangs des manifestants contre la réforme des retraites... c'est un mouvement très suivi dans vos rangs?

Erlé Boulaire : Alors c'est une généralité dans les rangs du 22 dans les Côtes d'Armor, parce que nous sommes organisés en confédération. Donc chaque département est légitime chez lui. La CAPEB National avait négocié un certain nombre de choses. Mais voilà, nous, on a estimé dans les Côtes d'Armor, après une consultation de l'ensemble de nos adhérents, qu'il fallait qu'on aille un peu plus loin. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui nous posent problème, qui nous interpellent et auxquelles il faudra apporter des réponses.

Que vous ont dit vos adhérents quand vous les avez consultés?

Dans les Côtes d'Armor, on a 1000 adhérents. On a envoyé une campagne SMS. On a eu en 2 h de temps on a eu un peu plus de 450 réponses, ce qui est quand même assez important. Et sur ces retours que nous avons eu, 98 % étaient hostiles à la réforme des retraites. Donc la question s'est ensuite posée "qu'est ce que l'on fait?" Du coup, le conseil d'administration, réuni en session extraordinaire, a décidé de rejoindre le mouvement dans le calme. Je le précise, dans le bâtiment, on est là pour construire, on n'est pas là pour détruire. Mais on estime qu'il y a un certain nombre de choses qui qui n'ont pas été prises en compte.

Maintenant que le texte a été adopté définitivement, qu'est ce que vous espérez encore obtenir? Qu'est ce qui bloque particulièrement? C'est la pénibilité qu'on sait très importante dans vos métiers du bâtiment?

Alors c'est la pénibilité. Il faut savoir qu'on a une petite particularité nous sommes des entreprises du bâtiment, mais de taille humaine. Et chez nous, l'humain a beaucoup d'importance. Donc on le fait pour nous, bien sûr, mais on le fait aussi et surtout même pour nos compagnons. Vous savez qu'on a des problèmes de recrutement et ce n'est pas en ayant des gens cassés de tous les côtés qu'on arrivera à recruter. Cela rend nos métiers encore moins désirables.

Et vous pensez pouvoir encore obtenir quelque chose?

Je ne sais pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas. On a l'impression qu'on a des gouvernants qui n'écoutent pas ce qui se passe. Et le message du président ce matin est très clair puisqu'il écoute les élus politiques et il n'a pas l'intention d'écouter la foule. Or, ce que j'appelle la foule, c'est quand même le peuple français dont nous faisons partie.

Le chef de l'Etat doit s'exprimer à nouveau à 13 h à la télévision. Vous en attendez quelque chose de cette interview?

Oui que la réforme soit retirée, que ce soit réétudié, mais avec une réelle concertation et non pas avec des obligations financières autres que celles de la bonne santé de nos compagnons et de nos chefs d'entreprise.

C'est assez rare que votre secteur se mobilise... cela veut dire que cette réforme cristallise particulièrement?

C'est vrai que nous ne sommes pas des professionnels de la manifestation. Moi, si je prends mon exemple personnel, j'ai 59 ans, j'ai manifesté pour la première fois le premier samedi où il y a eu des cortèges. Il faut faire quelque chose pour la pénibilité parce qu'on a des métiers qui sont quand même usants. En extérieur avec un temps comme aujourd'hui, avec une espèce de petit crachin, être sur les toits pour refaire une couverture, on ne peut pas dire que ce soit des conditions idéales de travail. Donc je vois mal les gens monter sur les toits pendant 44 ou 45 ans.