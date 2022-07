Budget rectificatif : l'Assemblée vote la revalorisation des retraites et la renationalisation d'EDF

Ce n'était pas prévu par la majorité, désormais relative. L'Assemblée nationale a voté, ce mardi en première lecture et contre l'avis du gouvernement, une revalorisation supplémentaire de 500 millions d'euros pour les pensions de retraite, dans le cadre de l'examen du projet de budget rectifié pour 2022.

Le vote sur cet amendement a été acquis par 186 voix contre 181, la gauche célébrant aussitôt une "belle victoire". Quasiment tous les députés d'opposition ont voté pour, seul le groupe LR se partageant entre pour, contre et abstention, tandis que la majorité a fait bloc pour s'y opposer, en vain.

L'amendement prévoit une revalorisation des pensions prenant en compte le niveau réel de l'inflation, soit pour 2022 à 5,5%, alors que le gouvernement a proposé une revalorisation cumulée à 5,1% (1,1% en janvier puis 4% en juillet). Le Sénat peut toutefois revenir sur ce vote.

Les oppositions unies

L'examen depuis vendredi par l'Assemblée du projet de budget rectifié est semé d'embûches pour la majorité. Lundi soir par exemple, 230 millions d'euros pour les foyers se chauffant au fioul ont été approuvés contre l'avis du gouvernement, qui privilégiait lui une aide de 50 millions d'euros. Samedi, l'Assemblée a décidé d'allouer 120 millions aux départements qui versent le RSA en 2022, pour compenser intégralement la hausse de 4% de cette prestation programmée par l'Etat. La mesure a été obtenue par la conjonction des votes favorables de la gauche, du RN, des LR mais aussi des députés du groupe Horizons. C'est la première fois que ces alliés de la majorité marquaient leur différence.

Renationalisation d'EF

Les députés ont également voté ce mardi le financement par l'Etat de la renationalisation à 100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros. Il a été adopté par 209 voix contre 156. Les écologistes ont dénoncé le "cap sur le tout nucléaire" pendant que LR déplorait à l'inverse la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Le gouvernement détient déjà 84% d'EDF et a l'intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) devant se terminer fin octobre. Ce retour de l'Etat à 100% dans EDF avait été annoncé le 6 juillet par la Première ministre Élisabeth Borne. La renationalisation devrait permettre au groupe, très endetté, d'emprunter à moindre coût et donner les coudées franches à l'Etat pour le réorganiser comme il l'entend, sans avoir à rendre compte à des actionnaires minoritaires - EDF ne sera d'ailleurs plus coté à la Bourse.