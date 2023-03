Retraites : l'Auvergne "à l'arrêt" ce mardi 7 mars ?

Pour cette nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites ce mercredi, les syndicats espèrent une mobilisation plus forte et durable. Dans l'Allier par exemple, la CGT assure qu'elle a recensé "plus de 80 appels à la grève" dans les entreprises et institutions du département contre 52 lors de la mobilisation du 31 janvier.

Trains supprimés et barrages filtrants

Dans l'Allier l'intersyndicale annonce aussi des blocages routiers dans le bassin de Vichy. Méfiez-vous également si vous devez rouler en direction de la Creuse. Des opérations escargots sont prévues dès 9 heures sur la RN145 en direction de Guéret.

Cette journée d'action impacte aussi le train avec seulement un aller-retour Paris-Clermont, mardi comme mercredi. Presqu'aucun TER ne roule ce mardi en Auvergne, sauf sur l'axe Saint-Germain des Fossés - Clermont - Issoire.

A Clermont-Ferrand, le tramway ne circule pas, le trafic des bus est aussi très perturbé. Concernant les écoles, le principal syndicat du primaire annonce plus de 60% des enseignants grévistes.