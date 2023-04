Retraites : trafic aérien perturbé le 1er mai, 10 millions de passagers touchés depuis le début de la grève

Le trafic aérien s'annonce très perturbé lundi 1er mai en raison de la participation de contrôleurs au mouvement de grève contre la réforme des retraites. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a en effet demandé ce mercredi aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers de leur programme de vols à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle, pour mettre en adéquation le trafic et les effectifs d'aiguilleurs du ciel disponibles.

Ces arrêts de travail, à l'appel de syndicats mobilisés contre la réforme promulguée à la mi-avril, concerneront également de nombreux aéroports en région : 33% des vols devront être annulés préventivement à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse, tandis que 25% des mouvements seront supprimés à Nice et Beauvais, a précisé la DGAC dans un communiqué.

Cette mobilisation des contrôleurs aériens s'annonce donc comme l'une des plus fortes depuis le début de la contestation de la réforme. Dans une lettre de préavis au directeur général de l'aviation civile, l'Union syndicale de l'aviation Civile-CGT (USAC-CGT) a indiqué qu'elle "continu(ait) de s'inscrire dans la mobilisation décidée par l'ensemble des confédérations syndicales" le jour de la Fête du Travail. Ce préavis concerne "la journée du 1er mai 2023" et "les nuitées en amont et en aval pour les agents travaillant en horaires décalés", a complété l'USAC-CGT.

"En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir", a remarqué mercredi la DGAC, en invitant "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".

10 millions de passagers touchés

Selon la Fnam, quelque 3.500 vols ont été annulés au premier trimestre à cause de la grève, dont 500 "à chaud", sans que les passagers aient pu être prévenus à l'avance, synonyme de situations difficiles dans les aérogares.

De son côté, l'organisme de surveillance du trafic aérien européen, Eurocontrol, a évalué à 10 millions le nombre de passagers touchés par la grève entre mars et début avril.