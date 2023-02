Retraites : l'intersyndicale tente de convaincre de la sénatrice LR Frédérique Gerbaud

Face à l'absence de réponse du gouvernement, l'intersyndicale met la pression sur les Parlementaires, pour faire rejeter le projet de réforme des retraites. Ce dernier, toujours en débat à l'Assemblée Nationale, doit arriver au Sénat à partir du 2 mars; d'abord en commission des affaires sociales, puis en débat dans l'hémicycle à partir du 6, à la veille d'une journée de blocage annoncée par les syndicats . Dans l'Indre, la sénatrice LR Frédérique Gerbaud est la seule pour le moment à avoir donné suite aux demandes d'échanges formulées par l'intersyndicale. La rencontre a eu lieu ce lundi 13 février.

La sénatrice pour le moment réserve son vote

Autour de la table, dans la permanence de la sénatrice, des représentants de la CGT, de la CFDT, de la CFE-CGC, de FO, de la FSU36 et de l'Unsa. L'échange a duré un peu plus d'une heure et a porté sur plusieurs points du projet de réforme : la pénibilité, les carrières longues, ou encore le report de l'âge de départ légal à la retraite qui cristallise toutes les oppositions. Les syndicats ressortent plutôt satisfaits de cet échange, à l'image de Philippe Bonnet, secrétaire départemental de la CFDT dans l'Indre : "On a eu quelqu'un qui était à l'écoute, qui a ses propres convictions, nous avons également les nôtres. Elles se rejoignent par moment, elles divergent en d'autres points. Mais au moins on a quelqu'un qui nous a écouté, à contrario de ce que le gouvernement fait à l'heure actuelle."

La sénatrice LR Frédérique Gerbaud pendant l'entretien prend des notes, pose des questions, hoche souvent la tête. Pourtant son parti est pour le report de l'âge de départ légal à la retraite depuis des années. Ca n'empêche pas l'élue de l'Indre de critiquer le texte et la méthode : elle aurait souhaité un débat parlementaire plus long, et des modifications notamment pour les carrières longues. Concernant le timing, "dans le contexte actuel [inflation, crise énergétique etc.] je pense que cette réforme n'était pas à faire en urgence (...) Les Français aujourd'hui sont face à des difficultés énormes (...) et je pense que ca n'est pas le bon moment - alors vous me direz il n'y a jamais de bon moment pour les retraites - mais ca n'est pas le bon moment pour faire une réforme aussi importante que ça".

Concernant son vote, la sénatrice ne se mouille pas : "Je ne veux pas vous dire et vous mentir en disant : 'je vote pour, je vote contre'. Je n'en sais rien. Pour le moment j'ai émis beaucoup de réserves sur ce texte" déclare Frédérique Gerbaud devant l'intersyndicale. Elle estime être "libre" de son vote, et confirme qu'en l'état, le texte ne lui convient pas.

Les deux députés de l'Indre, Nicolas Forissier (LR) et François Jolivet (Horizons - majorité départementale) n'ont pour le moment pas donné suite aux demandes de rencontre de l'intersyndicale. L'autre sénatrice de l'Indre, Nadine Bellurot (LR), devrait les recevoir prochainement.

Le blocage en préparation

L'intersyndicale se prépare en parallèle au blocage, prévu au niveau national le 7 mars. Ils savent qu'ils peuvent compter sur le soutien de l'opinion publique; les dernières manifestations en Berry ont réuni beaucoup de monde. Pour autant, les blocages, ca n'est pas vraiment une tradition locale, il faut donc s'y préparer explique Pierre Laumonier, représentant du syndicat enseignant FSU 36 : "C'est assez rare d'en arriver là. Alors on va profiter de l'unité syndicale et de l'unité avec la population pour construire ça".