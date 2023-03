Retraites : l'usine Blédina à Brive bloquée par les salariés

C'est la deuxième fois que les salariés de Blédina à Brive décident de bloquer les entrées et les sorties de l'usine pour faire passer un message. Ce lundi, depuis 4 heures du matin, près de soixante salariés se sont installés devant l'entrée de l'usine pour empêcher les camions d'entrer et de sortir et contester le projet de réforme des retraites .

Selon les responsables syndicaux contactés ce lundi matin, les salariés ont prévu de bloquer le site une partie de la journée, alors que deux motions de censure seront examinées par les députés pour renverser le gouvernement qui a fait usage du 49-3 pour se passer du vote des parlementaires en fin de semaine dernière.