Retraites : la CFDT Moselle attend les annonces d'Edouard Philippe mais ne veut pas céder sur l'âge-pivot

Moselle, France

Au 34e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les négociations reprennent entre gouvernement et syndicats. Sur la table, notamment, cette proposition de la CFDT : l'organisation d'une conférence de financement de la réforme. Didier Juncker, le secrétaire général du syndicat en Moselle, explique : "L'idée est de séparer la refonte du système de retraites, avec un système de retraite à points universelle, d'une mesure purement budgétaire qui est l'âge-pivot."

L'âge pivot, "une injustice sociale énorme"

Cet âge-pivot, pour la CFDT, c'est la ligne rouge. "C'est complètement impossible pour nous, c'est une injustice sociale énorme, martèle Didier Juncker. Des gens qui auraient cotisé 42 ans, qui auraient notamment démarré jeunes, les plus bas salaires, se verraient pénalisés en étant obligés d'effectuer deux années supplémentaires pour rien !"

"On a une réforme du système qui doit se faire à budget constant, poursuit le secrétaire général, et c'était dans le programme du président Macron. Seulement après, on pourra discuter de mesures d'équilibre budgétaire. Des mesures à court terme ne s'imposent pas aujourd'hui." Pour Didier Juncker, rien ne presse : "On peut avancer vite sur la réforme du système, et prendre six mois, un an, pour prendre des mesures budgétaires."

Un malus seulement temporaire ?

Quant à l'idée d'un malus temporaire, seulement jusqu'à l'âge pivot, à laquelle le premier ministre Edouard Philippe se dit "ouvert", il n'en est pas question non plus pour Didier Juncker : "on y est opposés, car cette mesure ne se justifie pas. Le système est quasi à l'équilibre, surtout si on regarde à moyen et long terme."

La CFDT, en tout cas, attend les annonces du premier ministre pour savoir si elle poursuit les négociations, mais ne s'interdit aucune action. "Il n'y a pas que la manifestation. Nous avons lancé une pétition, et nous allons interpeller tous les parlementaires."