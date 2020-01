Retraites : la CFDT poursuivra son travail "en dehors d'actions de rue" en cas de retrait de l'âge pivot

Après la reprise des négociations sur la réforme des retraites mardi, le gouvernement et les partenaires sociaux se retrouveront vendredi, pour discuter de la conférence sur le financement du nouveau système. Le gouvernement accepte en effet la proposition de la CFDT. Le syndicat apprécie, mais il attend désormais que sa principale revendication soit entendue : le retrait de l'âge pivot à 64 ans. Et là, le syndicat changera d'attitude, promet Pierrick Aillard.

Pierrick Aillard, secrétaire général de la CFDT en Auvergne-Rhône-Alpes. Copier

"La CFDT poursuivra son travail syndical mais en dehors de situations de mobilisation [...], on n'est plus forcément dans des actions de rue, dès lors que les lignes rouges et cet âge pivot serait enfin retiré", détaille le secrétaire général de la CFDT en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour Pierrick Aillard, la réforme telle qu'elle est prévue par le gouvernement "pénalise ceux qui ont des carrières longues, qui ont commencé à travailler tôt" et elle "favorise les travailleurs les mieux diplômés qui de toute façon partent souvent à 64 ans ou après, et ceux qui ont des carrières finalement moins pénibles parce qu'ils sont en situation de pouvoir continuer leur travail au-delà de cet âge".